Abraham Isaac Quintanilla, padre y mánager de la desaparecida estrella del Tex-Mex, Selena Quintanilla, ha fallecido este sábado 13 de diciembre a los 86 años, según anunció su hijo, A.B. Quintanilla III, en su cuenta oficial de Instagram.

“Con gran pesar les informo que mi padre falleció hoy...” , fue el mensaje que anunciada la muerte de Quintanilla, sin compartir detalles sobre la causa de su deceso.

¿Quién fue el padre de Selena y cómo la apoyó?

Nacido en 1939 en Corpus Christi, Texas, Quintanilla impulsó la carrera de Selena, pues al notar el talento vocal de sus hijos, formó la banda familiar Selena y Los Dinos en 1981, donde ella era vocalista principal, acompañada por su hermano A.B. en el bajo y su hermana Suzette en la batería.

Durante el ascenso de Selena en las décadas de 1980 y 1990, Abraham Quintanilla fue mánager, productor y guía estricto, fundando Q Productions en 1993 para gestionar el éxito internacional de la artista.

Selena fue asesinada en marzo de 1995 a los 23 años por Yolanda Saldívar, expresidenta de su club de fans.

El legado póstumo de Abraham Quintanilla

Tras la muerte de su hija, Quintanilla lideró la preservación de su memoria, gestionando el legado de la “Reina del Tex-Mex” a través de numerosos proyectos.

Fue productor ejecutivo de la película biográfica de 1997, "Selena", donde fue interpretado por Edward James Olmos y Jennifer Lopez dio vida a la cantante. También estuvo involucrado en la miniserie de Netflix de 2020, "Selena: La serie," y en la producción de álbumes póstumos.

En 2022, la familia anunció un disco nuevo con canciones inéditas de Selena que fueron grabadas durante su adolescencia y luego arregladas digitalmente.

Recientemente, también se había pronunciado, junto a la familia, en contra de la solicitud de libertad condicional de la asesina de su hija.

Quintanilla, que mantuvo un matrimonio de más de 60 años con Marcella Samora, también publicó sus memorias en 2021, liderando el “imperio” musical de Selena hasta su muerte.

