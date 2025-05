La cantante colombiana Shakira estaría enfrentando un difícil momento tras darse a conocer que la salud de su padre, William Mebarak Chadid, se encuentra deteriorada y recientemente habría enfrentado una nueva complicación. La noticia fue revelada por el paparazzi Jordi Martín.

En conversación con el programa “Amor y Fuego”, el paparazzi español contó detalles de una conversación que sostuvo con un familiar de Shakira. Según dijo, la salud de William Mebarak ha empeorado y está delicado.

“Yo cuento la información que me llega por un familiar, lo tengo en el WhatsApp. Me escriben y me dicen: Jordi, he estado con la familia y ojo que el padre ha empeorado, está muy delicado”, explicó Martín.

“Ha pegado un bajó y ha empeorado, eso ha preocupado a la familia. No me habla de un ingreso hospitalario, él no me habla de ingreso. Cuando yo veo que ponen que está muy grave, hospitalizado, yo no he dicho nada de eso, pero no me han hablado de que esté en UCI”, agregó.

Al ser consultado por si Shakira está al tanto de la salud de su padre, Martín indicó que ella está en Estados Unidos preparando los detalles para lo que será su gira “Las mujeres ya no lloran” en Norteamérica.

“Ella está en Miami, ayer estuvo trabajando en el estudio cuatro horas, está preparando la gira por Norteamérica. Si estuviera hospitalizado, entiendo que estaría en Barranquilla”, precisó.

Hasta el momento, la familia de Shakira o la misma artista barranquillera han evitado pronunciarse al respecto. Se espera que en las próximas horas haya algún pronunciamiento oficial.