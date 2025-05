Alejada de los realities de televisión, Paloma Fiuza asegura que antes de retormar ese camino quiere estar restablecida completamente de su lesión de rodilla. Hoy, prefiere tomar nuevos rumbos.

“Este año por lo menos va a ser un poco difícil que regrese”, señaló.

En otro momento, y con la experiencia de haber estado dos años en el programa, Paloma compartió un valioso consejo para quienes recién ingresan al mundo del reality. La brasileña señaló que es normal frustrarse cuando no ganan en los juegos, pero lo importante es divertirse y divertir al público.

“A veces es normal que uno se frustra porque uno siempre quiere ganar, claro. Pero de eso se trata la vida: de ganar y perder. Entonces está todo bien. La cosa es disfrutar el proceso”, señaló, indicando que jamás ha dejado que el enojo le gane como muchos de sus compañeros, pese a que suele ser muy explosiva en algunos momentos de su vida.

“Yo creo que es una cuestión de carácter también. Hay gente que le gusta pelear y hay gente que no le gusta. A mí no me gusta. Yo estoy como que más tranquila. Soy cero conflictiva, pero también soy brava. Si me molestan, quedo brava también. Bravísima. Pero es muy difícil llegar a ese punto”, remarcó durante el lanzamiento de la nueva colección de Skechers Perú, HotShot.

La bailarina brasileña está enfocada en un proyecto personal que mezcla su pasión por el bienestar y el ejercicio.

“Actualmente estoy con un proyecto que se llama Mi mejor versión, que es un proyecto donde yo hago una clase de entrenamiento para principiantes, para avanzados… también estoy dando clases dentro del proyecto y hay recetas saludables. Si ustedes quieren ser parte de mi comunidad, tienen que entrar en el link que está en la biografía de mi Instagram”, explicó.

Por ahora no piensa en el matrimonio

En lo sentimental, Paloma Fiuza atraviesa un buen momento con Tomi Narbondo, y aunque no sueña con casarse por ahora, no cierra la puerta a ese deseo en el futuro. “Mi sueño por ahora no… pero de repente, más adelante, sí. Porque los gustos cambian, ¿no? Tú sabes”, señaló.