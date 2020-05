Las reuniones de estrellas que protagonizaron series o películas emblemáticas se está volviendo algo continuo en los últimos tiempos. Sin embargo, Pamela Anderson aseguró que no participaría en un reencuentro del elenco de “Baywatch”.

Anderson -que interpretó a CJ Parker en la recordada producción de los años 90- ofreció una entrevista al programa “Watch What Happens Live With Andy Cohen”, en el que obviamente no pudo evitar ser consultada sobre esta especie de moda que entre los protagonistas de famosas producciones.

“¡Ufff!, todo el mundo quiere hacer reuniones”, indicó la modelo y actriz de 52 años dando a entender que ya le han llegado ofertas para reencontrarse con sus excompañeros. “Los echo de menos a todos… Éramos un equipo de verdad, pero no sé... Yo prefiero hacer cosas nuevas", aseguró.

De esta forma descartó la posibilidad de que puedan contar con ella en uno de estos programas. Pero eso no fue todo, ya que Pamela Anderson también se refirió a la película basada en “Baywatch” que se estrenó en 2017 y que fue protagonizada por Zac Efron y Dwayne “La Roca” Johnson.

“No me gustó para nada”, fue lo que dijo sobre la cinta en la que incluso ella misma tuvo un cameo porque considera que la televisión de “mala calidad” no puede convertirse en una buena película, así tenga el mejor presupuesto.

