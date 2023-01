Actriz, modelo y ícono sexual, Pamela Anderson se destacó en la década de los 90 e inicios del nuevo milenio como una de las mujeres más deseadas del planeta, saltando a la vida pública como la portada de la revista Playboy en octubre de 1989 para luego convertirse en la estrella de la popular serie “Baywatch”.

Si bien su nombre era sinónimo de sensualidad, pronto este se tornó a un lado más escabroso en 1998 con la salida no autorizada de un video sexual entre ella y su entonces esposo Tommy Lee, baterista de la Mötley Crüe. El incidente no solo marcó el inicio de una era más intrusiva en la relación entre la prensa amarilla y las celebridades mediante el uso del internet, sino que también fue recientemente revivido en la popular serie “Pam & Tommy”, nominada en 2022 a 10 premios Emmy.

Con ánimos de retomar el control de su narrativa, Pamela Anderson ha decidido contar su historia con la publicación de su memoria “Love, Pamela” este 31 de enero, un libro de 240 páginas dónde cuenta sin pudor detalles íntimos de su vida, comenzando con su difícil niñez con un padre abusivo, el acoso sexual que sufrió durante la adolescencia, su huida de su pueblo natal en la isla de Vancouver a Hollywood escapando de un novio violento, sus relaciones sexuales con sus parejas y sus múltiples encuentros con otros famosos.

Lily James y Sebastian Stan interpretaron a Pamela Anderson y Tommy Lee en la serie "Pam & Tommy". (Foto: Star)

Entre una de las mayores revelaciones que se han adelantado, Anderson contó que en los camerinos durante la filmación de la comedia “Mejorando la casa”, el actor Tim Allen se abrió la bata para mostrarle su cuerpo desnudo. “Ahora estamos iguales”, le habría dicho el comediante, quien ahora niega que el incidente haya ocurrido. Otra historia destacable es cuando la ex ‘conejita’ encontró al ganador del Oscar Jack Nicholson en pleno trío en uno de los baños de la mansión Playboy. Según cuenta la modelo, su presencia fue suficiente para llevar al clímax las actividades. “Gracias, querida”, habría dicho con una sonrisa el intérprete de “One Flew Over the Cuckoo’s Nest”.

Sobre el incidente más infame de su carrera, Anderson le dedica un capítulo completo. Su resurgimiento gracias a la miniserie “Pam & Tommy”, hecha sin su autorización ni recolectando su versión, reabrió cicatrices casi sanadas en la diva. “Sal en la herida”, señaló la modelo en una entrevista con Variety. Dirigiendose a los productores del programa, que incluyen a los actores Seth Rogen y Dave Franco, los califica de “imbéciles” y añade que “todavía me deben una disculpa”.

A pesar de esto, Anderson manifestó no resentir a Lily James, quien la interpreta en la serie. “Creo que es difícil interpretar a alguien cuando no tienes toda la imagen completa”, señaló. “No tengo nada contra Lily James. Creo que es una chica hermosa que solo estaba haciendo su trabajo. Pero la idea de que todo esto podría estar ocurriendo es realmente demoledora”.

"Love, Pamela" es el primer libro de memorias de Pamela Anderson. / HarperCollins

No todo lo escrito en “Love, Pamela” tiene este tono picante y el libro busca dar una imagen más balanceada de su autora, describiendo también su activismo por los animales y sus amistades positivas dentro y fuera de Hollywood, acompañadas por reflexiones de Pamela Anderson sobre su vida, fragmentos de poesía y relatos sobre la crianza de sus dos hijos Dylan Jagger Lee y Brandon Thomas Lee. Es este último quien sirve como uno de los productores del documental de Netflix “Pamela, a Love Story”, complemento de la memoria que utiliza fotos de archivo, diarios personales y declaraciones de la misma diva para también dar una imagen más completa de la mujer que oculta el ícono sexual. Se estrena el 31 de enero.