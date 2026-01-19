Pamela López denuncia a Christian Cueva por presunto maltrato psicológico tras llamada en Navidad

La influencer Pamela López acudió a una comisaría de San Isidro acompañada de su abogado para denunciar al futbolista Christian Cueva por presunto maltrato psicológico, a raíz de una llamada telefónica ocurrida la noche del 24 de diciembre de 2025. El episodio, según sostuvo, afectó su estabilidad emocional y se produjo en medio de un prolongado conflicto legal y familiar entre ambos.

De acuerdo con la versión de López, la comunicación recibida durante la celebración navideña fue la causa para recurrir a la vía policial. La trujillana indicó que las expresiones escuchadas durante esa llamada constituyeron una agresión verbal, por lo que procedió a formalizar la denuncia ante las autoridades.

Pamela López y Christian Cueva retomaron comunicación por sus pequeños hijos. (Foto: Composición)

Tras completar el trámite en la dependencia policial, la influencer confirmó que la acusación quedó registrada como maltrato psicológico. A la salida de la comisaría, declaró ante cámaras del programa Amor y Fuego que su decisión responde a la necesidad de protegerse y velar por sus hijos.

“Acabo de formalizar mi denuncia por maltrato psicológico. ¿Qué pensaste, que me iba a quedar de brazos cruzados? No, señora. Preocúpese ahora de seguir defendiendo lo indefendible. Yo siempre voy a velar por los derechos de mis hijos y contra ellos y contra mí, nadie va a pasar, menos tú”, manifestó.

La denuncia se produce en un contexto de tensiones previas vinculadas a la manutención y la relación del deportista con los menores. López sostuvo que el conflicto con Cueva no es reciente y que se ha intensificado por desacuerdos en torno a las responsabilidades parentales.

El caso también se desarrolla en medio de un intercambio público con Medaly Barrientos, abogada de Christian Cueva, quien había señalado que los menores podrían estar expuestos a situaciones inapropiadas bajo el cuidado de su madre.

Además, en ‘Amor y Fuego’, la trujillana no dudó en llamar “descerebrada” a la abogada de Cueva, tras dar a conocer que su patrocinado solicitaría la tenencia compartida de sus hijos.

“Qué payasa, de verdad, qué payasa eres. Te muestro el WhatsApp. ¿Desde cuándo tu patrocinado no ve a sus hijos? ¿Cuánto tiempo ha tenido vacaciones? ¿Los has visto con mis hijos? ¡Nunca! Entonces preocúpate por eso”, dijo López.

“Y si quieres tenencia compartida, de verdad hay que ser descerebrada para solicitar eso cuando no sabes quién es su mejor amigo, qué comen, qué les gusta”, añadió.

Hasta el momento, Christian Cueva no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia. El caso seguirá el procedimiento correspondiente en la instancia policial y fiscal, en el marco de las investigaciones por presunto maltrato psicológico.