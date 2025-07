Paola Montes de Oca, actriz que interpreta a la ‘Chilindrina’ en la bioserie de “Chespirito”, se encuentra en Lima y fue una de las invitadas de honor a la inauguración del Gran Circo Estelar-La Chilindrina, cuya función de estreno logró el sold out.

La actriz mexicana se mostró emocionada por asistir a la función del circo y resaltó lo que para ella significa interpretar al personaje que catapultó a la fama a María Antonieta de las Nieves.

“Es un honor. De hecho, ella misma me enseñó muchas cosas para poder imitarla. Me ha ayudado muchísimo; la serie es todo un éxito y solo me queda agradecerle a María Antonieta y a todos los seguidores de la bioserie”, afirmó Montes de Oca.

Paola Montes de Oca protagoniza emotivo encuentro con la ‘Chilindrina’ en el circo. (Foto: Instagram)

Sobre la gran polémica que ha generado la serie con las revelaciones desde el punto de vista de los hijos de Chespirito, Montes de Oca fue contundente al asegurar que siempre habrá críticas, pero los actores están enfocados en su trabajo. Además, no descartó una posible segunda temporada de la bioserie.

“Pueden decir mil cosas, pero a nosotros nos toca hacer nuestro trabajo como actores. ¿Habrá segunda parte? Ojalá. Por ahora no hay nada confirmado, pero creo que todavía hay mucho que contar sobre Chespirito”, precisó.

Sobre el Gran Circo Estelar-La Chilindrina, la actriz Paola Montes de Oca no tuvo problemas en tomarse diversas fotografías con el público y celebró que María Antonieta de las Nieves sigue vigente y en el corazón del público peruano.

La temporada del Gran Circo Estelar continúa, y las entradas están disponibles a través de Teleticket y en la boletería del establecimiento, con precios accesibles para todo el público.