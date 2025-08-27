El compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce sigue dando de qué hablar, y esta vez fue Ed Kelce, padre del jugador de la NFL, quien reveló emocionado cómo se dio la pedida de mano que ha acaparado titulares en todo el mundo.

En declaraciones a News 5 Cleveland, Ed confesó que el romántico momento ocurrió hace dos semanas en el jardín de la casa de Travis en Lee’s Summit, Missouri.

“T ravis le propuso hace, quizás, dos semanas (...) Iba a posponerlo para esta semana y hacer algo grande, pero le repetí que podía hacerlo en cualquier lugar , porque lo especial era arrodillarse y pedirle matrimonio”, relató.

Ed Kelce y Taylor Swift. (Foto: Redes sociales)

El padre del deportista detalló que su hijo sorprendió a la cantante antes de salir a cenar. “La llevó allí, estaban a punto de salir a cenar, y él dijo: ‘Salgamos a tomar una copa de vino’. Fue entonces cuando se lo pidió, y fue precioso. Luego empezaron a hablar por FaceTime conmigo, con su madre y sus padres para asegurarse de que todos lo supieran. Verlos juntos es genial”, añadió.

Ed también recordó una cena íntima semanas atrás en la que pudo ver de cerca la conexión de la pareja. “Taylor preparó la cena. Disfrutamos de una noche maravillosa en el patio, viéndolos tan locos el uno por el otro. Es realmente genial”, expresó.

Travis Kelce y Taylor Swift se comprometieron. (Foto: Redes sociales)

El padre de Travis confesó que su hijo ya tenía planeado comprometerse desde la temporada pasada de la NFL, pero esperó el momento adecuado. Sin embargo, aclaró que por ahora no hay fecha para la boda: “ Son simplemente dos jóvenes muy enamorados , que se encuentran bajo un protagonismo que realmente no buscaban, pero que de alguna manera siguieron gracias a su éxito en sus respectivos campos”.

La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó en 2023, cuando hicieron pública su relación. Desde entonces, la pareja se ha convertido en una de las más mediáticas del espectáculo y el deporte, uniendo a millones de seguidores que esperan ahora la que promete ser una de las bodas más comentadas de la década.