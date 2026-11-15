El pasado 12 de noviembre, la conductora y exchica 'reality' asumió la conducción del encuentro religioso en el Estadio Nacional de Lima junto al 'influencer' Diego Rivera | Foto: Captura de Instagram (@dianasanchezpalomino04)
El pasado 12 de noviembre, la conductora y exchica 'reality' asumió la conducción del encuentro religioso en el Estadio Nacional de Lima junto al 'influencer' Diego Rivera | Foto: Captura de Instagram (@dianasanchezpalomino04)
Por Redacción EC

El pasado 12 de noviembre, la exchica ‘reality’ Diana Sánchez asumió la animación de la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima, evento religioso que congregó a miles de asistentes para recibir al Sumo Pontífice durante su visita al Perú.

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