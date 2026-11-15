Tras el encuentro, la conductora publicó fotos del la jornada en su cuenta oficial de Instagram y compartió sus impresiones sobre su participación, calificando su experiencia como una “alegría y honor”.
“Todavía veo estas fotos y se me vuelve a salir la sonrisa, qué alegría y qué honor haber conducido la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV en el Estadio Nacional”, escribió la presentadora.
En su mensaje, la expresentadora de ‘Yo Soy’ resaltó la respuesta del público que acudió al recinto deportivo para participar en la jornada de oración y música.
“Me quedo con sus cantos, con ese ‘¡Bienvenido a casa!’ y con el momento en que las tribunas se llenaron de lucecitas, qué bonito fue vivirlo con ustedes”, señaló en referencia al saludo que los jóvenes dedicaron al Pontífice.
Asimismo, Sánchez expresó su agradecimiento a la Vicaría de la Juventud de Lima por confiar en ella para esta tarea y reconoció la labor del equipo encargado de la organización del evento.
Para cerrar su publicación, la conductora resumió su sentir tras el término de la actividad religiosa: “Yo me fui a casa con el corazón llenito de purito amor”.
Según el itinerario oficial, la visita apostólica del Santo Padre concluirá este lunes 16 de noviembre con una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, una misa de despedida a las 10:30 a. m. en la Base Aérea Las Palmas y su posterior partida a Roma, prevista para la 1:45 p. m. desde la Base Aeronaval del Callao.