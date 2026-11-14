La conductora de televisión presenció presidió el solemne rito de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, patrona de la ciudad y de la Diócesis de Chiclayo, presidido por el Sumo Pontífice | Foto: Captura de Instagram (@laurahuarcayo) / Composición EC
La conductora de televisión presenció presidió el solemne rito de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, patrona de la ciudad y de la Diócesis de Chiclayo, presidido por el Sumo Pontífice | Foto: Captura de Instagram (@laurahuarcayo) / Composición EC
Por Redacción EC

La conductora de televisión Laura Huarcayo compartió en sus redes sociales una serie de fotografías inéditas de las actividades que el papa León XIV encabezó en Chiclayo, ciudad donde el Pontífice presidió la coronación de la Virgen Inmaculada Concepción este sábado 14 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?