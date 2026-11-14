La conductora de televisión Laura Huarcayo compartió en sus redes sociales una serie de fotografías inéditas de las actividades que el papa León XIV encabezó en Chiclayo, ciudad donde el Pontífice presidió la coronación de la Virgen Inmaculada Concepción este sábado 14 de noviembre.

A través de una publicación, la presentadora reunió algunos de los momentos más representativos de las jornadas, durante el retorno del Santo Padre a la ciudad norteña, donde se desempeñó como obispo entre 2015 y 2023.

Las fotografías muestran cuatro escenas de la visita: la oración del pontífice frente a la patrona de Chiclayo, su llegada a las Pampas de Pimentel, la entrega de un obsequio a la diócesis y la culminación de la ceremonia religiosa.

¿Cuáles fueron las actividades del papa León XIV en Chiclayo?

Las fotografías publicadas por Huarcayo corresponden a dos actividades realizadas en distintos momentos de la visita del papa León XIV en Chiclayo.

El viernes 13 de noviembre, el Santo Padre llegó a las Pampas de Pimentel a bordo del papamóvil para celebrar una misa al aire libre ante miles de fieles. Durante el encuentro, agradeció a los asistentes por las oraciones que recibió tras su reciente cirugía.

En tanto, la imagen de su oración frente a la Virgen Inmaculada corresponde a la ceremonia realizada la mañana de este sábado 14 de noviembre en el atrio de la Catedral Santa María de Chiclayo.

Luego de rezar durante unos minutos en el interior del templo, el Santo Padre salió al exterior, bendijo la corona y la colocó sobre la venerada imagen, ante la presencia de numerosos fieles.

León XIV explicó que la coronación representaba un gesto de gratitud hacia la patrona de la ciudad, recordando sus años de servicio pastoral en Lambayeque con una frase dirigida a la imagen religiosa: “Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo”.