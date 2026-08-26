La clasificación de Vanity Fair vuelve a publicarse luego de una pausa desde 2019 | EFE/EPA/Angelo Carconi
La clasificación de Vanity Fair vuelve a publicarse luego de una pausa desde 2019 | EFE/EPA/Angelo Carconi
Por Redacción EC

El papa León XIV fue incluido por la revista Vanity Fair entre las personalidades mejor vestidas de 2026, al ocupar el sexto lugar de la categoría ‘Originals’, una sección que reconoce estilos marcados por la singularidad, la innovación y las elecciones inesperadas en la vestimenta.

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