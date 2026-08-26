El papa León XIV fue incluido por la revista Vanity Fair entre las personalidades mejor vestidas de 2026, al ocupar el sexto lugar de la categoría ‘Originals’, una sección que reconoce estilos marcados por la singularidad, la innovación y las elecciones inesperadas en la vestimenta.

Destacaron la combinación de una sotana color crema con zapatillas deportivas que lució el pontífice, quien antes de asumir el papado era conocido como padre Bob. Según Vanity Fair, Robert Prevost llevó su estilo personal a nuevas formas al combinar su tradicional vestimenta religiosa con elementos más informales.

Papa León XIV en la revista Vanity Fair | Foto: VF (Captura)

“Incluso antes del papado, León, antes conocido como padre Bob, llevó su modesta sotana a alturas celestiales al combinarla con zapatillas Nike”, señaló la revista, que también resaltó que el papa “ha mantenido su sentido de la informalidad irónica, luciendo a veces gorras de béisbol”.

La categoría ‘Originals’ forma parte de las cinco divisiones de la lista de Vanity Fair, junto con ‘Los perennes’, ‘Los dúos’, ‘Los profesionales’ y ‘El futuro’. En esta sección, la revista reúne a figuras que presentan propuestas de moda con características propias y alejadas de los estilos tradicionales.

León XIV aparece en el sexto puesto de la categoría, detrás del director de cine Spike Lee, la patinadora olímpica Alysa Liu, la directora del Studio Museum de Harlem, Thelma Golden, la bloguera Colby Mugrabi y el escritor Hilton Als.

Los reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, han dado este sábado 6 de junio la bienvenida al papa con honores militares en la plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid, primera escala de la agenda de León XIV en su visita a España. (EFE)

Después del pontífice, la lista incluye a la diseñadora Sandy Powell y a las cantantes Rosalía, Yseult y Björk entre los nombres destacados dentro de los ‘Originals’.

La clasificación de Vanity Fair vuelve a publicarse luego de una pausa desde 2019, según informó la propia revista en sus redes sociales, retomando una selección que reúne a figuras de distintos ámbitos según sus propuestas de estilo.

*Con información de EFE

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