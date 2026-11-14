La presentadora de televisión Laura Huarcayo publicó en sus redes sociales fotografías inéditas de la visita del papa León XIV a Chiclayo, imágenes que corresponden a la multitudinaria misa que el Pontífice celebró el viernes 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel.
TE PUEDE INTERESAR
- Papa León XIV regresa a Chiclayo: emoción y expectativa de los fieles por recibir al pontífice en su querida ciudad
- Corazón de León: crónica de un papa emocionado y que disfruta cada minuto en casa
- León XIV vuelve a Chiclayo: la emoción se traslada a las Pampas de Pimentel y a la capilla que ayudó a reconstruir
- Papa León XIV y el curioso saludo en italiano antes de su viaje a Chiclayo: “Perdón, aquí en casa se habla italiano”
- Papa León XIV saluda a sus fieles en la Nunciatura Apostólica: “Muchas gracias por esta presencia tan hermosa”