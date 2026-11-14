La presentadora de televisión Laura Huarcayo publicó en sus redes sociales fotografías inéditas de la visita del papa León XIV a Chiclayo, imágenes que corresponden a la multitudinaria misa que el Pontífice celebró el viernes 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel.

A través de una publicación, la presentadora reunió algunos de los momentos más representativos de la jornadas, durante el retorno del Santo Padre a la ciudad norteña, donde se desempeñó como obispo entre 2015 y 2023.

En el carrusel de fotos se observa al Santo Padre en oración frente a la imagen de la Virgen Inmaculada Concepción, patrona local. Además, de su llegada en el papamóvil al recinto de Pimentel, la entrega de un presente a la jurisdicción eclesiástica y el cierre de la ceremonia.

Huarcayo numeró cada escena y las describió textualmente como “Oración de nuestro Papa León XIV a la Santísima Virgen Inmaculada Concepción, patrona de Chiclayo y de la Diócesis de Chiclayo”, “Llegada de León XIV a Pampas de Pimentel”, “Obsequio de León XIV a la Diócesis de Chiclayo” y “Finalización de la Santa Misa”.

Durante esa eucaristía al aire libre realizada el viernes 13, el líder de la Iglesia católica saludó a miles de fieles. En su homilía, el Pontífice agradeció a los presentes por las oraciones dedicadas a su recuperación tras una intervención quirúrgica reciente y llamó a los asistentes a llevar el Evangelio a sus comunidades.

Con estas imágenes, Huarcayo mostró a sus seguidores parte del detrás de cámaras de la cobertura especial que realizó para América TV sobre la visita de León XIV al norte del Perú.