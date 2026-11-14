La conductora de televisión presenció presidió el solemne rito de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, patrona de la ciudad y de la Diócesis de Chiclayo, presidido por el Sumo Pontífice | Foto: Captura de Instagram (@laurahuarcayo) / Composición EC
La conductora de televisión presenció presidió el solemne rito de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, patrona de la ciudad y de la Diócesis de Chiclayo, presidido por el Sumo Pontífice | Foto: Captura de Instagram (@laurahuarcayo) / Composición EC
Por Redacción EC

La presentadora de televisión Laura Huarcayo publicó en sus redes sociales fotografías inéditas de la visita del papa León XIV a Chiclayo, imágenes que corresponden a la multitudinaria misa que el Pontífice celebró el viernes 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel.

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