Paris Hilton, Leonardo DiCaprio y más estrellas alentaron a Estados Unidos frente a Turquía en el Mundial. (Foto: Instagram - @parishilton / Patrick T. Fallon - AFP)
Paris Hilton, Leonardo DiCaprio y más estrellas alentaron a Estados Unidos frente a Turquía en el Mundial. (Foto: Instagram - @parishilton / Patrick T. Fallon - AFP)
Por Redacción EC

El partido entre Turquía y Estados Unidos por la fase de grupos del Mundial 2026 no solo dejó emociones en la cancha. Las tribunas del estadio de Inglewood, en Los Ángeles, reunieron a varias de las figuras más reconocidas de Hollywood, entre ellas, a Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Edward Norton y más.

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