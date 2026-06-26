El partido entre Turquía y Estados Unidos por la fase de grupos delMundial 2026 no solo dejó emociones en la cancha. Las tribunas del estadio de Inglewood, en Los Ángeles, reunieron a varias de las figuras más reconocidas de Hollywood, entre ellas, a Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Edward Norton y más.
El partido entre Turquía y Estados Unidos por la fase de grupos delMundial 2026 no solo dejó emociones en la cancha. Las tribunas del estadio de Inglewood, en Los Ángeles, reunieron a varias de las figuras más reconocidas de Hollywood, entre ellas, a Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Edward Norton y más.
Entre los asistentes destacaron también destacaron figuras como Jessica Alba y más actores, quienes fueron captados disfrutando del compromiso desde distintas zonas del recinto. La presencia de las estrellas fue seguida de cerca por las cámaras de la transmisión y despertó la atención de los aficionados presentes.
Paris Hilton asistió acompañada de su esposo, Carter Reum, y de sus hijos, Phoenix y London. La empresaria lució un atuendo inspirado en la bandera estadounidense y, antes del pitazo inicial, también participó en la ceremonia previa al encuentro al presentar el balón oficial del partido.
La lista de invitados también incluyó a los actores Owen Wilson y Will Ferrell, además de figuras del deporte como el exbasquetbolista Scottie Pippen y el jugador de la NFL Puka Nacua.
Por su parte, Brad Pitt y Edward Norton, protagonistas de “El club de la pelea” fueron captados compartiendo un palco durante el evento deportivo.
Cabe recordar que el encuentro correspondió a la última jornada del Grupo D y terminó con un sorpresivo triunfo de Turquía por 3-2 sobre Estados Unidos gracias a un gol de Kaan Ayhan en los descuentos. Pese a la derrota, el conjunto estadounidense ya tenía asegurada su clasificación a la siguiente ronda del torneo.
La presencia de celebridades ha sido una constante durante la Copa del Mundo 2026, especialmente en los partidos disputados en Estados Unidos. En las primeras fechas también fueron vistos Tom Cruise, David Beckham, Katy Perry y otras figuras del entretenimiento apoyando a sus selecciones favoritas.
De esta manera, la selección de Estados Unidos no solo ha logrado conquistar al mundo con su vistoso juego, sino también con los fieles hinchas que reúne en las tribunas durante sus encuentros en el Mundial 2026.
Video sobre la inauguración del Mundial 2026, con un show destacado en el Estadio Azteca liderado por Shakira y ceremonias propias en Estados Unidos y Canadá. También repasa cómo han variado las ceremonias inaugurales de los mundiales a lo largo de los años.