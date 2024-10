La modelo y socialité Paris Hilton explora un nuevo aspecto de su vida con el estreno de su docuserie original “Paris in Love”, que llegará a Perú el próximo 15 de octubre a través de Universal+. Al respecto, la empresaria contó detalles inéditos de esta producción que contará con 13 episodios, donde revelará, por primera vez, detalles inéditos de cómo su camino al altar tuvo algunos giros inesperados.

En este nuevo reality, Paris Hilton asume el rol de protagonista y productora ejecutiva. La docuserie registra su compromiso con el escritor y empresario Carter Reum y todos los preparativos para la fastuosa boda que se llevó a cabo durante tres días y con sorprendentes cambios en el camino.

“Paris in Love es muy diferente a cualquier cosa que haya hecho antes. En otros proyectos estaba haciendo un personaje y me estaba divirtiendo, obviamente no estaba en casa, estaba viajando, entonces esta experiencia fue distinta. Para esta serie me encontraba en Los Ángeles con mi familia y era la primera vez que todos hacíamos algo juntos, así que fue muy divertido de capturar”, contó la socialité.

Paris Hilton revela cómo convenció a su esposo para que sea parte de su reality “Paris in Love”. (Foto: Universal+)

¿Cómo convenció a su esposo de ser parte del reality?

Para nadie es un secreto que Paris Hilton es una de las socialités más reconocidas del mundo, debido a su trabajo y las diversas facetas artísticas en las que se desarrolla, y si bien está acostumbrada a aparecer en eventos públicos, su esposo Carter no está acostumbrado a los flashes.

Al respecto, Hilton aseguró que su esposo, el escritor y empresario Carter Reum, entendió su trabajo y aceptó aparecer en la docuserie que narra las experiencias que atravesaron en la previa al día central de su boda.

“Toda la experiencia fue definitivamente nueva para él, es un empresario muy serio que además viene de una ciudad muy pequeña, no estaba acostumbrado a las cámaras, a estar en el centro de la escena, eso fue algo nuevo, pero al mismo tiempo sabía que yo tenía muchas ganas de hacer esta serie, comprendía lo importante que era esta producción para mí. Me ama mucho y me entiende, pero sí, lo cierto es que estuve un tiempo intentando convencerlo de aparecer frente a una cámara y de habituarlo a la idea de que iba a ingresar un equipo de filmación a nuestra casa”, reconoció.

“Él es mi alma gemela, no se parece a nadie a quien haya conocido, es tan amable conmigo. Es la primera persona a la que le brindé mi total confianza, a quien dejé entrar completamente a mi corazón. Es mi principal sostén y siempre me hace sentir bien, me hace sentir segura. Es maravilloso poder sentir lo que es realmente el amor, no lo había experimentado nunca. Carter es totalmente opuesto a lo que estaba acostumbrada cuando buscaba una pareja. Es una muy buena persona”, aceptó Paris Hilton.

Sobre su rol de productora de la serie

En “Paris in Love”, Paris Hilton explora una nueva faceta como productora ejecutiva, y es que llevar a la pantalla sus preparativos para el matrimonio no fue sencillo, ya que debía organizarse y armar un cronograma sobre todo lo que debía hacer.

“Todo se trataba básicamente de filmar mi vida, estaba constantemente viajando, entonces la parte más compleja fue la de organizar mi cronograma, decidir qué momentos de mi vida iba a filmar, y hacia dónde íbamos a ir con todo el equipo de rodaje, con los camarógrafos, porque nos movíamos constantemente. Finalmente, elegí los instantes clave y, como la serie se llama Paris in Love, la atención tenía que estar puesta en la boda y en los instantes previos, porque planear un casamiento tiene muchos aspectos que tenía ganas de mostrar”, contó Paris Hilton.

Asimismo, Paris Hilton reconoce que se “hubiese aconsejado no estresarme en el camino hacia mi boda, disfrutar del momento, vivir el presente”, ya que la presión puede jugarle una mala pasada.

“Ese consejo me gustaría dárselo a todas las novias. Es tu día, disfrútalo y no te preocupes por lo que puedan llegar a estar pensando los demás. Todos están allí por ti. Esos tres días se pasaron muy rápido para mí, quizá me hubiese gustado sentarme, relajarme más y mirar todo lo que estaba pasando. De todos modos, amé mi casamiento, fue increíble, pero también estaba pensando en demasiadas cosas. Al final del día, terminó saliendo todo perfecto, fue un casamiento similar a un cuento de hadas, completamente mágico”, acotó.

