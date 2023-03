Paris Hilton es un ícono indiscultible de la cultura pop que emergió desde el lado más siniestro de Hollywood. A principios de la década de los 2000, la nieta de Barron Hilton se vio envuelta en un gran escándalo cuando un video sexual en el que aparecía con su ex novio Rick Salomon dio la vuelta al mundo, convirtiéndola en el centro de la atención de la prensa.

Entonces era una adolescente de19 años, pero su imagen se empañó de calificativos despectivos que la persiguen incluso hasta el día de hoy. Aunque más tarde se supo fue Salomon quien habría filtrado las imágenes, la influencer no se ha sincerado, sino hasta hace poco acerca de este incidente. La ‘it girl’ decidió compartir este doloroso episodio de su vida en su libro “Paris: The Memoir”, el cual saldrá a la venta el próximo 14 de marzo.

En sus páginas, Hilton afirma que se sintió presionada para grabarse en un ambiente íntimo y que se sintió “rara” e incómoda por ello. “No recuerdo mucho de la noche en que quiso grabarnos teniendo sexo. Me dijo que era algo que hacía con otras chicas, pero me sentí rara e incómoda. Siempre decía: ‘No puedo, es demasiado embarazoso’”, revela en un extracto publicado por The Times.

Paris Hilton revelará sus historias más íntimas en su próximo libro de memorias titulado "Paris: The Memoir" / MICHAEL TRAN

Sin embargo, “Scum” [como también llamaba a su ex] no paró hasta conseguir lo que quería. “Me dijo que si yo no lo hacía, él podría encontrar fácilmente a otra persona que lo hiciera, y eso fue lo peor que se me ocurrió: ser abandonada por este hombre adulto porque yo era una niña estúpida”, comenta, recordando que bebió mucho alcohol para lograr superar la vergüenza y cumplir con lo que le solicitada.

Una pasado que atormenta

Ella nunca imaginó que las imágenes se harían públicas años después. Tampoco imaginó que sería el propio Salomon quien filtraría el vídeo por dinero. Según sus palabras, Paris le suplicó a su ex que no difundiera la versión completa [sólo se difundió 37 segundos], pero él le contestó que tenía todo el derecho a vender algo que “le pertenecía”. El resto es historia. Mientras su familia estaba desolada, la heredera de la prestigiosa cadena hotelera sentía que su carrera había llegado a su fin debido a la humillación pública que estaba viviendo.

“Sentía que mi vida había terminado, y en muchos sentidos así era. Ciertamente, la carrera que había imaginado ya no era posible”, escribe Hilton. “Todo lo que quería que fuera mi marca, la confianza y el respeto que intentaba reconstruir con mis padres, el poco de autoestima que había podido recuperar. Todo eso estaba instantáneamente en ruinas”.

Esta violación de su intimidad no sólo le supuso vergüenza y humillación, sino que también afectó a su vida sexual con otras parejas durante años. “Era conocida como un símbolo sexual, pero cualquier cosa sexual me aterrorizaba”, confiesa en una entrevista reciente con Harper’s Bazaar. “Me llamaba a mí misma la ‘bandida de los besos’ porque sólo me gustaba besar. Muchas de mis relaciones no funcionaron por eso”, y añade, que durante mucho tiempo se sintió asexual.

La experiencia con el vídeo sexual filtrado en 2004 y los abusos que sufrió en su adolescencia [uno a los 15 años, con un hombre mayor que conoció en un centro comercial y otro por parte de un profesor de instituto] fueron factores decisivos para que Hilton conviviera con este sentimiento durante muchos años.

Enfrentar sus miedos

Paris Hilton se casó con el emprendedor Carter Reum a finales del 2021. / MICHAEL TRAN

Sin embargo, todo cambió cuando conoció a su actual marido, Carter Reum. “Con Carter, por fin cambié”, admite Paris. “Me gusta poder conectar con mi marido. No es famoso. Es inteligente, viene de una buena familia y es una buena persona. Es lo contrario a lo que estaba acostumbrada cuando buscaba hombres”.

Dice que no sólo ahora se siente querida y respectada, sino que también la ha ayudado a cumplir su sueño de ser madre. Recientemente dio la bienvenida a su primer hijo, un niño llamado Phoenix Barron, a través de un vientre de alquiler. “Siempre ha sido mi sueño ser madre, y estoy muy contenta de que Carter y yo nos hayamos encontrado”, dice Paris. “Estamos muy emocionados de empezar una familia juntos, y nuestros corazones están rebosantes de amor por nuestro bebé”.

Ahora la popular empresaria y DJ de 42 años, disfruta de esta nueva etapa de su vida con menores preocupaciones y es por este motivo por el que también ha decidido exponer su verdad y así dejar atrás su ensombrecido pasado. Con la idea de brindarle a su hijo la fortaleza que aprendió durante toda su trayectoria frente a las cámaras, es que lo nombró Phoenix: “Quiero que mi hijo crezca sabiendo que el desastre y el triunfo van y vienen a lo largo de nuestras vidas. Y que esto debería darnos una gran esperanza para el futuro”. dijo a la revista People.