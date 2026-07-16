El parque temático itinerante Paradox Park iniciará el próximo 30 de agosto en el Jockey Club, presentando una infraestructura de más de 25 000 metros cuadrados, combinando juegos mecánicos, espectáculos en vivo y una narrativa de viajes en el tiempo diseñada para el público familiar.

La temporada Lima se extenderá por más de 20 días, ofreciendo jornadas divididas en dos turnos diarios de cuatro horas y media cada uno, cuyas entradas ya se encuentran disponibles en preventa digital en Yape y Joinnus. El ingreso al recinto se realizará por la Puerta 4 del club, en la avenida El Derby.

Entre las principales atracciones destacan una carrera de obstáculos de 285 metros denominada Las Olimpiadas de Zeus, un área dedicada a la recreación del enfrentamiento histórico entre Roma y Egipto, y un laberinto inspirado en la mitología griega. Asimismo, el recinto cuenta con una zona para niños menores llamada Los Jardines Colgantes de Babilonia, juegos de feria y un patio de alimentos.

La mitología del parque está conducida por Arvix, un personaje representado por un zorro peruano originario del desierto de Sechura (Piura), que tiene la función de abrir los portales temporales dentro de la historia del evento.