La mitología del parque está conducida por Arvix, un personaje representado por un zorro peruano originario del desierto de Sechura, Piura, | Foto: Difusión
La mitología del parque está conducida por Arvix, un personaje representado por un zorro peruano originario del desierto de Sechura, Piura, | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El parque temático itinerante Paradox Park iniciará el próximo 30 de agosto en el Jockey Club, presentando una infraestructura de más de 25 000 metros cuadrados, combinando juegos mecánicos, espectáculos en vivo y una narrativa de viajes en el tiempo diseñada para el público familiar.

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