Patricio Quiñones pasa uno de sus mejores momentos en lo profesional. Luego de tanto esfuerzo, el bailarín peruano forma parte del cuerpo de baile de grandes artistas como Daddy Yankee, Paulina Rubio e Ivy Queen.

El ‘Pato’ estuvo presente en la primera gala de los Billboard Mujeres Latinas, pues subió al escenario para bailar al lado de la cantante urbana Ivy Queen. En este evento estuvieron presente grandes figuras de la música como Shakira, Thalia y entre otras.

Pato Quiñones bailó con Ivy Queen en el Billboard Mujeres Latinas

Mediante su cuenta de Instagram, Patricio compartió feliz el exitoso momento que está pasando con su carrera artística y con el apoyo de sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarlo.

“Y sin escándalos vas triunfando”, “Eres un orgullo. Celebro tu éxito”, “Tan bello. Sigue luchando por tus sueños”, fueron algunos de los comentarios que se lee en el posteo de Instagram.

Daddy Yankee le envía mensaje a Pato Quiñones

El bailarín fue parte de la gira de despedida de Daddy Yankee, quien dijo que Quiñones brilla con luz propia.

Cabe recordar que, durante sus conciertos en Perú, Daddy Yankee saludó al bailarín e hizo que todos los asistentes lo aplaudan y vitoreen por él.

“La humildad del jefe de haberme dado ese espacio, como de presentarme, es como cerrar un ciclo aquí. O sea, valió la pena lo que yo decidí luchar y estoy feliz porque para mí siempre fue un sueño. Yo siempre tuve claro que quería volver a mi país haciendo algo grande”, comentó Pato en una entrevista con un medio local.

“Yo no sabía, si yo ya me estaba, acabó la canción y yo ya me estaba yendo del escenario, y él me llamó para que regresara. Un lindo gesto que agradecí ayer y que me voy a acordar siempre”, reconoció.

Asimismo, el bailarín peruano contó que sus compañeros reaccionaron de la mejor forma por el detalle que tuvo Daddy con él.

“Mis compañeros todos felices por mí, de ver de lo que estaba pasando. Como que no hubo nadie que dijera: ‘Ay le dieron ese espacio’. Todos estaban felices, fue una noche perfecta”, mencionó.