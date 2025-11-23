El mundo del entretenimiento nacional se encuentra de luto tras la muerte de Guillermo Rossini, quien falleció el pasado 22 de noviembre, a los 93 años. Tras su partida, diversas figuras que trabajaron a su lado decidieron dedicarle emotivos mensajes, entre ellos, destaca el de la actriz cómica Patricia Alquinta.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz cómica compartió algunas fotografías inéditas al lado del icónico Guillermo Rossini, con quien compartió diversas anécdotas en “Los Chistosos”.

“Te quiero mucho, ‘Sancochado’. Hoy es un momento duro para nosotros, ¿ahora quien nos reunirá para la misa, el lonchecito, las canciones, chistes? Para el Perú eres el gran Guillermo Rossini, pero para mí eres mi ‘Sancochado’, mi persona favorita”, escribió Alquinta.

“Ahora ya tienes aladas doradas y sé que te recibirán con mucho amor todos los de risas… Perdóname por llorarte porque sé que estás en un lugar muy bonito y en paz. Te quiero hasta el infinito”, añadió en su publicación.

Patricia Alquinta se despide con emotivo mensaje de Guillermo Rossini. (Foto: Instagram)

Guillermo Rossini Gonzáles, el icónico actor cómico y exconductor de ‘Los Chistosos’ falleció a los 93 años, según confirmó su hijo Coco Rossini a través de una historia en su cuenta de Instagram.

“¡Mi ángel! Ahora vuela muy alto, te recordaremos con mucho amor”, escribió Coco en su post, donde compartió una fotografía al lado del reconocido integrante de “Los Chistosos”.

Publicación del hijo de Guillermo Rossini. Foto: captura