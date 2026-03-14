Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La comunicadora indicó que, aunque se encuentra fuera de peligro, el incidente le dejó secuelas de estrés, como dolor generalizado, náuseas y agotamiento. | (Foto Joel Alonzo)
La comunicadora indicó que, aunque se encuentra fuera de peligro, el incidente le dejó secuelas de estrés, como dolor generalizado, náuseas y agotamiento. | (Foto Joel Alonzo)
/ JOEL ALONZO
Por Redacción EC

La periodista y escritora Patricia del Río denunció haber sido víctima de un asalto a mano armada la noche de ayer, aproximadamente a las 9:30 p.m., mientras realizaba deporte cerca de su casa, en Miraflores.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.