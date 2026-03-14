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La periodista y escritora Patricia del Río denunció haber sido víctima de un asalto a mano armada la noche de ayer, aproximadamente a las 9:30 p.m., mientras realizaba deporte cerca de su casa, en Miraflores.
La periodista y escritora Patricia del Río denunció haber sido víctima de un asalto a mano armada la noche de ayer, aproximadamente a las 9:30 p.m., mientras realizaba deporte cerca de su casa, en Miraflores.
Según relató la comunicadora, el incidente ocurrió en la calle Carrión, a pocos metros de la Huaca Pucllana, cuando un vehículo BMW X6 negro bloqueó el paso tanto de ella como de su pareja.
Del Río relató que dos hombres armados descendieron del auto, los acorralaron en la entrada de una quinta y les robaron cadenas, relojes de alta gama, audífonos y teléfonos celulares.
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Delincuentes ingresaron a sus cuentas bancarias
No fue todo, ya que, bajo amenaza, los delincuentes exigieron las claves de desbloqueo de los dispositivos y utilizaron el sistema de reconocimiento facial (Face ID) para acceder a las aplicaciones bancarias.
“Mientras uno se encargaba de manipular los celulares, el otro nos explicaba que la calle estaba dura y que tenía que ganarse la vida”, manifestó la periodista tras acudir a la comisaría del sector para sentar su denuncia.
Durante el atraco, la situación se complicó cuando uno de los asaltantes encontró un segundo teléfono oculto entre sus prendas. “Se enfureció, me gritó y me apuntó con la pistola, creí que me iba a disparar”, relató, agregando que el otro asaltante intervino para calmar a su compinche.
La periodista detalló que, si bien los delincuentes lograron realizar transferencias entre sus cuentas en dólares y soles, no pudieron retirar el dinero gracias a que ella utiliza un sistema de seguridad con clave token física en lugar de digital.
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Patricia del Río dice que tuvo complicaciones para bloqueo de sus cuentas bancarias y líneas móviles
Por otro lado, aunque su pareja bloqueó sus tarjetas “en menos de cinco minutos”, Del Río calificó como “terrorífica” su experiencia de intentar bloquear sus cuentas y líneas telefónicas, señalando demoras de más de veinte minutos en la atención bancaria.
“Llamaba y llamaba al número indicado de mi banco y cuando ponía los datos que pedía, me decía que la operación era incorrecta y me colgaban”, escribió en su cuenta de Facebook, indicando que finalmente pudo concretarlo tras casi media hora.
Del igual forma, afirmó que, al intentar bloquear sus líneas telefónicas, enfrentó complicaciones. “Una señorita me tuvo 26 minutos en el teléfono para decirme que no podía bloquearla porque respondí mal unas preguntas de verificación”, explicó.
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¿Cuál es el estado de la periodista?
Patricia del Río, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria periodística y recientemente publicó su novela "Jauría", finalizó su pronunciamiento indicando que se encuentra a salvo, aunque afectada físicamente por el suceso, que duró no más de cinco minutos.
“Me duele todo el cuerpo y tengo náuseas y agotamiento y frustración. Pero estamos vivos”, concluyó a través de un comunicado donde también informó que permanecerá incomunicada mientras restablece la seguridad de sus cuentas personales y de mensajería.
Mientras tanto, familiares, amigos y colegas de la periodista le ofrecieron su apoyo en este difícil momento.
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