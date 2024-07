La actriz y comediante peruana Patricia Portocarrero preocupó a sus seguidores al revelar que hace sufrió tres infartos y estuvo internada por cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), hace un mes.

“Estuve cinco días en Cuidados Intensivos y tres veces hice un paro cardíaco y no sabía nada”, dijo mediante una entrevista con el diario Trome.

Ante el problema de salud que tuvo, la intérprete tuvo que detener sus presentaciones con “Las Bandalas”, grupo que integra junto a Katia Palma y Saskia Bernaola.

“[...] Disculpen las molestias que esto les ocasione, voy a estar bien, ahorita sigo en UCI, pero voy a estar bien y prometo que la función que les toque hacerla con todo el punche de siempre”, comentó.

A pesar del grave momento que pasó, Portocarrero tomó con humor la crisis de salud que tuvo, ironizando con que un sacerdote católico visitó su camilla de descanso en la UCI para orar por su salud.

“[Pensé que me estaba despidiendo] pero me dijeron que era para tener la protección de Dios y no porque estuviera en las últimas”, precisó.

Tras ello, la famosa actriz y comediante aseguró haberse recuperado, por lo que planea regresar a los escenarios y reencontrarse con su público.

“Agradezco a todas las personas que me han escrito, preguntándome cómo estoy. Ya estoy bien, y esto que pasó fue hace más de un mes. Estoy como cañón”, dijo en redes sociales.