Patricio Parodi habló sobre las recientes declaraciones de Jessica Newton, quien aseguró que le gustaría verlo postular al Mister Perú. El chico reality no descarta participar en el evento masculino, pero resaltó que por ahora no pasa esa idea por su cabeza.

“Yo no me veo en realidad. Sí, vi lo que comentó Jessica. Obviamente, no cierro las puertas a nada. No pasa ahora por mi cabeza, pero quién sabe ahora que quizás esté más pegado a ‘Lu’, lo del certamen, ahí pueda nacer un interés más. Estaríamos más juntos (con Luciana)”, dijo Parodi en diálogo con América Espectáculos.

Por otro lado, aprovechó en resaltar que no tiene pensado terminar su relación con Luciana Fuster, quien vivirá en Tailandia durante un año tras ganar el Miss Grand International.

“Ni siquiera he pensado en eso y la gente ya está hablando. Muchos se meten a hablar simplemente para generar algún tipo de noticia, afirmando cosas que nada que ver. Yo estoy super tranquilo, feliz, la estoy apoyando en todo y así va a seguir siendo. Ni siquiera ha pasado eso por nuestra cabeza, nada que ver”, resaltó.

Finalmente explicó que la diferencia de 12 horas entre Tailandia y Perú no estaría afectando su relación, pues aseguró que se las arreglan para conversar por videollamadas o mensajes durante el día y la noche.

“Todavía no asimilamos eso, no entramos en eso de ‘pucha amor, un año no te voy a ver’. Son 12 horas más, pero que como yo soy más nocturno, es un poco cómodo. Cuando yo me voy a dormir, ella está almorzando, cuando yo estoy yendo al trabajo ella se está levantando. Tenemos buenos horarios para conversar”, explicó.