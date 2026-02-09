Patricio Quiñones tras bailar junto a Bad Bunny en el Super Bowl LX: “El mejor día de mi carrera”

El coreógrafo peruano Patricio Quiñones brilló y cautivó a todos al formar parte del elenco de baile de Bad Bunny durante su histórico show de medio tiempo en el Super Bowl LX, celebrado el pasado domingo 8 de febrero en el estadio Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

A través de sus redes sociales, el mismo Patricio Quiñones compartió su emoción por ser parte de la jornada histórica de Bad Bunny en el Super Bowl LX, donde tuvo como invitados sorpresa a Lady Gaga y Ricky Martin.

En su publicación, el coreógrafo peruano se muestra feliz con un short jean ancho, un polo amarillo y zapatillas blancas. Por si fuera poco, Patricio Quiñones también alzó la bandera peruana durante su estadía en el Super Bowl.

“Por la cultura, por los latinos, por mi familia y por mi Perú. El mejor día de mi carrera. #benitobowl”, escribió el popular ‘Pato’ en su publicación.

Patricio Quiñones celebró con emoción su presencia en el Super Bowl. (Foto: Instagram)

En las imágenes difundidas por diversas agencias se puede ver que Patricio Quiñones no solo bailó al lado de Bad Bunny, sino que también cargó al intérprete urbano mientras hacía su ingreso al espacio central del show.

Patricio Quiñones cargó a Bad Bunny en el Super Bowl LX. (Foto: EFE)

Como era de esperarse, la presencia de Patricio Quiñones en el Super Bowl no pasó desapercibida por sus amigos. Daniela Darcourt, DJ Peligro, Luciana Fuster, Flavia Laos, Ezio Oliva, María Pia Copello, y más celebraron la presencia peruana en el show.