A raíz de la muerte del actor Patrick Stewart, famoso por interpretar al profesor Charles Xavier en la saga de ‘X-Men’ y por encarnar al capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek’, su familia hizo un conmovedor pedido a sus miles de seguidores y amigos en todo el mundo.

En medio de la conmoción por su partida, los familiares del intérprete, quien falleció a los 86 años en su casa de Los Ángeles, rodeado de sus seres queridos, pidieron no enviar flores y, en su lugar, canalizar las muestras de cariño a través de donaciones destinadas a la investigación del alzhéimer.

“En lugar de flores, se pueden hacer donaciones conmemorativas al Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund y a la Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources”, escribieron en la cuenta oficial de Instagram de l intérprete.

La publicación generó una inmediata ola de mensajes de agradecimiento y muestras de solidaridad, especialmente dirigidos a su esposa, Sunny, y a sus hijos, Daniel y Sophie Stewart.

Stewart dejó grabada su última participación en la pantalla grande con ‘Avengers: Doomsday’, película en la que volvió a interpretar al telépata de Marvel, cuyo estreno está previsto para diciembre de este año.

La trayectoria de Patrick Stewart

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield (Inglaterra), Stewart construyó una carrera emblemática que abarcó más de seis décadas. Alcanzó el reconocimiento mundial tras interpretar al Capitán Jean-Luc Picard en la serie “Star Trek: The Next Generation” (1987–1994) y en sus posteriores adaptaciones cinematográficas.

Luego, inmortalizó a Charles Xavier a lo largo de diez producciones por más de 20 años, empezando en el 2000 con la trilogía original de “X-Men” producida por 20th Century Fox, rol que expandió en entregas como “Days of Future Past” y la aclamada “Logan” (2017).

Tras la integración de los personajes de Fox al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), el actor hizo su debut en la franquicia con una variante del personaje en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (2022), concluyendo su icónico recorrido de forma póstuma en la esperada “Avengers: Doomsday”.

VIDEO RECOMENDADO: