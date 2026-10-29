El actor británico Sir Patrick Stewart posa durante una sesión fotográfica en el Festival Internacional de Cine de Dubái, en Dubái, el 8 de diciembre de 2017 | (Foto de PATRICK BAZ / AFP)
El actor británico Sir Patrick Stewart posa durante una sesión fotográfica en el Festival Internacional de Cine de Dubái, en Dubái, el 8 de diciembre de 2017 | (Foto de PATRICK BAZ / AFP)
/ PATRICK BAZ
Por Redacción EC

A raíz de la muerte del actor Patrick Stewart, famoso por interpretar al profesor Charles Xavier en la saga de ‘X-Men’ y por encarnar al capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek’, su familia hizo un conmovedor pedido a sus miles de seguidores y amigos en todo el mundo.

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