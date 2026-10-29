El actor falleció en Los Ángeles a los 86 años, tras padecer Alzheimer y demencia durante un breve periodo. | Foto: Captura de Instagram (@marvelstudios)
El actor falleció en Los Ángeles a los 86 años, tras padecer Alzheimer y demencia durante un breve periodo. | Foto: Captura de Instagram (@marvelstudios)
Por Redacción EC

Tras la muerte del actor Patrick Stewart a los 86 años, recordado por su icónica interpretación de ‘Charles Xavier’ en la saga de los “X-Men”, Marvel Studios le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, destacándolo como “un talento excepcional, un colaborador generoso y un auténtico caballero”.

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