Tras la muerte del actor Patrick Stewart a los 86 años, recordado por su icónica interpretación de ‘Charles Xavier’ en la saga de los “X-Men”, Marvel Studios le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, destacándolo como “un talento excepcional, un colaborador generoso y un auténtico caballero”.

A raíz del fallecimiento del actor, quien padecía alzhéimer y demencia desde hacía poco tiempo, según sus familiares, el estudio de superhéroes le rindió este homenaje, sobre todo después de grabar juntos su última película, “Avengers: Doomsday”, con su estreno fijado para diciembre.

“Todos en Marvel Studios estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Sir Patrick Stewart. Sir Patrick dio vida al profesor Charles Xavier con una gracia, inteligencia y humanidad extraordinarias , definiendo al personaje para generaciones de seguidores”, escribieron.

En ese sentido, agregaron que Sir Patrick “fue un talento excepcional, un colaborador generoso y un auténtico caballero”, por lo que enviaron muestras de apoyo a su esposa, a sus hijos Sophie y Daniel Stewart, así como a sus amigos e “innumerables seguidores en todo el mundo cuyas vidas tocó a través de su arte”.

Patrick Stewart y Hugh Jackman, en sus roles de 'Charles Xavier' y 'Wolverine' en "Logan" (2027) | Foto: Difusión

Los últimos días de Sir Patrick Stewart

El actor británico falleció a los 86 años en su residencia de Los Ángeles, según confirmó su familia a través de un comunicado oficial, quienes revelaron los detalles de su partida tras afrontar un delicado diagnóstico médico en su etapa final.

“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart en su casa de Los Ángeles, al cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor viaje con la enfermedad del Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy”, precisó la familia.

Destacaron también que el artista estuvo “rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, entre música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él podía inspirar tras toda una vida dedicada a todos nosotros”.

La trayectoria de Patrick Stewart

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield (Inglaterra), Stewart construyó una carrera emblemática que abarcó más de seis décadas. Alcanzó el reconocimiento global al interpretar al Capitán Jean-Luc Picard en la serie “Star Trek: The Next Generation” (1987–1994) y en sus posteriores adaptaciones cinematográficas.

Luego, inmortalizó a Charles Xavier a lo largo de diez producciones por más de 20 años, empezando en el 2000 con la trilogía original de “X-Men” producida por 20th Century Fox, rol que expandió en entregas como “Days of Future Past” y la aclamada “Logan” (2017).

Tras la integración de los personajes de Fox al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), el actor hizo su debut en la franquicia con una variante del personaje en Doctor “Strange in the Multiverse of Madness” (2022), concluyendo su icónico recorrido de forma póstuma en la esperada “Avengers: Doomsday”.

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