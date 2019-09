Patrick Swayze y otras películas en las que brilló además de "Dirty dancing" y "Ghost"

Un 14 de setiembre de 2009, Patrick Swayze se despedía de este mundo, víctima de cáncer de páncreas que le diagnosticaron a principios de 2008 cuando formaba parte de la serie “The Beast”.



A 10 años de su partida, muchos recuerdan a Swayze por sus películas "Dirty dancing" y "Ghost", las que sin duda le dieron una gran popularidad en el mundo de “Hollywood”.



No obstante, muchos desconocen otras cintas en las que Patrick Swayze destacó. Incluso tuvo una etapa como cantante, destacando por su tema “She's Like The Wind” junto a Wendy Fraser.



Por ello, aquí te dejamos las otras películas en las que Patrick Swayze también destacó, además de los dos clásicos que mencionamos líneas arriba.



The Outsiders (1983)



Junto a Matt Dillon, Tom Cruise, Ralp Macchio y Rob Lowe, formó parte de un increíble grupo de actores dirigidos por Francis Ford Coppola. Si bien Swaysze era mayor que varios de los integrantes del elenco, con 30 años no tuvo problemas en dar vida a los jóvenes rebeldes que protagonizan esta cinta.



Red Dawn (1984)



En esta cinta, Patrick Swayze interpreta a un joven soldado que se ve envuelto en una eventual Tercera Guerra Mundial, esto luego de que un ejército formado por tropas soviéticas, cubanas y nicaragüenses unen fuerzas para destruir a una pequeña localidad de Colorado.



Next of Kin (1989)



El actor da vida al oficial de la policía de Chicago Truman Gates, quien vive la terrible experiencia de enterrar a su hermano, asesinado por un gánster. Los problemas continuarán cuando su hermano mayor quiere tomar venganza y lo ubique en un dilema entre el respeto a la ley y su rabia por la muerte de su familiar.



Road House (1989)



Con el propósito de cambiar su imagen de “sex symbol”, esta película sirvió para que Swayze protagonice un papel del estilo de estrellas como Chuck Norris y Sylvester Stallone. En esta cinta, el fallecido actor dio vida al agente James Dalton, quien busca acabar con un grupo de trabajadores de un bar de mala muerte acostumbrados a robar y traficar con drogas.



Point Break (1991)



Si bien el papel protagónico fue dado al joven Keanu Reeves, Patrick Swayze se robó las miradas por su nuevo look con una rubia y larga cabellera. Su papel de Budhi, líder de un grupo de tablistas que viven al máximo, lo llevó a que la revista People le dé el título del “hombre más sexy” vivo.



City of Joy (1992)



Basada en el best-seller del mismo nombre de Dominique Lapierre, el desaparecido actor dio vida a un médico estadounidense de nombre Max Lowe, quien decide viajar a la India en medio de una crisis depresiva.



To Wong Foo, Thank for Everything! Julie Newmar (1995)



Esta cinta, sin duda, fue todo un reto para el actor, quien mostró sus dotes como bailarín, aunque esta vez caracterizando a una drag queen de nombre Vida Bohemia. La película narra la aventura de Swayze y un grupo de drags, quienes viajan de New York a Hollywood para participar en el concurso nacional de reina. La cinta le valió una nominación a los premios Globo de Oro como Mejor actor de reparto.



Donnie Darko (2001)



Si bien la película no tuvo mucho éxito en taquilla, actualmente es considera como una cinta de culto. En esta cinta dirigida por Richard Kelly y protagonizada por Jake Gyllenhaal como un joven adolescente con ciertos trastornos mentales, Patrick Swayze dio vida a Jim Cunningham, un excéntrico personaje, quien se gana la vida dando conferencias para promocionar sus cursos de autoayuda.