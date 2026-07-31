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Resumen

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Patti Smith, la “sacerdotisa del rock”, protagonizó emotiva reunión con el papa León XIV. (Foto: Instagram / @antoniospadaro)
Patti Smith, la “sacerdotisa del rock”, protagonizó emotiva reunión con el papa León XIV. (Foto: Instagram / @antoniospadaro)
Por Agencia EFE

León XIV se reunió este viernes con Patti Smith, la “sacerdotisa del rock”, quien actuó el pasado mayo en la inauguración del Pabellón de la Santa Sede en la Bienal de Venecia y que, aunque se define como no católica, mantiene una estrecha relación con el Vaticano desde el pontificado de Francisco.

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