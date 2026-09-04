La viuda del músico sostuvo que el dictamen "demuestra que la verdad se abre paso y que tu memoria se respeta" | (Foto: Instagram)
La viuda del músico sostuvo que el dictamen "demuestra que la verdad se abre paso y que tu memoria se respeta" | (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Este viernes, Carolina Jaramillo se pronunció en sus redes sociales tras el adelanto de sentencia dictado por la Corte Superior de Justicia de Lima Este contra los responsables del asesinato de su esposo, el excantante de Armonía 10 Paul Flores, ocurrido en marzo de 2025 durante un ataque armado.

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