Este viernes, Carolina Jaramillo se pronunció en sus redes sociales tras el adelanto de sentencia dictado por la Corte Superior de Justicia de Lima Este contra los responsables del asesinato de su esposo, el excantante de Armonía 10 Paul Flores, ocurrido en marzo de 2025 durante un ataque armado.

Y es que, el tribunal condenó a 35 años de prisión a Pierre Panduro Verástegui, alias “El Italiano”, tras hallarlo responsable de efectuar los disparos que acabaron con la vida del intérprete conocido como “El Ruso”. Según la resolución emitida por los jueces, la pena impuesta a Panduro Verástegui culminará en mayo de 2060.

Asimismo, por su responsabilidad en el caso, el tribunal impuso 16 años de cárcel a otros cuatro implicados, identificados como Ángelo Velásquez y Mariano Altamirano, y 15 años a Jesús Acosta y Jorge Reyes, estableciendo sus salidas de prisión entre los años 2040 y 2041.

En ese sentido, la viuda del artista expresó su conformidad con el dictamen judicial y manifestó que “hoy se marca un paso fundamental en el camino hacia la justicia que alivia, aunque sea un poco, el peso en el corazón”.

Jaramillo también manifestó haber sentido falta de apoyo tras el crimen y afirmó: “Aunque hemos luchado solos como familia porque lastimosamente te dieron la espalda y te dejaron desamparado allí donde tú diste tu vida y tu arte, nosotros nunca nos vamos a rendir. Vamos a seguir luchando por ti. No importa todo lo que tengamos que hacer”.

Finalmente, la esposa del músico sostuvo que el dictamen “demuestra que la verdad se abre paso y que tu memoria se respeta”, confirmando que la familia mantendrá su postura firme y atenta durante las siguientes etapas del proceso legal hasta que concluyan las investigaciones correspondientes.

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