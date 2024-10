El cantante británico Paul McCartney, exintegrante de la mítica agrupación de rock The Beatles, ofreció un concierto el pasado 23 de octubre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, destacándose por el uso de biocombustibles en la operación de su equipo. Según los organizadores, utilizaron 14 mil litros de biodiésel, que funcionaron en 11 generadores y respaldaron tanto el sonido como la iluminación del show.

La iniciativa fue realizada entre un convenio del Gobierno de Córdoba y la productora “En Vivo Producciones”. El costo del combustible fue asumido por la empresa organizadora del recital, según Mariano Santillán, coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial de Biocombustibles y Bioenergías.

Paul McCartney ofreció un espectáculo de dos horas y media ante más de 35 000 asistentes, presentando un repertorio que abarcó su carrera en solitario y con The Beatles. Desde “Can’t Buy Me Love” hasta “Hey Jude”, el músico británico conectó emocionalmente con el público, que disfrutó de clásicos intercalados con anécdotas sobre su música.

La velada culminó con fuegos artificiales, mientras el artista se despidió dejando abierta la posibilidad de un regreso. Durante su breve estadía en Córdoba, McCartney mostró interés por la historia local e interactuó con el personal del hotel donde se alojó, estableciéndose en una modesta suite presidencial, según informaron empleados del recinto.

Tras su participación en Argentina, el exintegrante de The Beatles viajará hasta Perú donde continuará su gira “Got Back”, ofreciendo un concierto el 27 de octubre en el Estadio Nacional de Lima, marcando así su regreso al territorio peruano luego de 13 años de ausencia, en una única presentación.

Por otro lado, basándose en los repertorios de sus presentaciones en otros países, se espera que Paul McCartney interprete algunos de sus temas más icónicos, como “A Hard Day’s Night”, “Let Me Roll It”, “Love Me Do”, “Blackbird”, “Now and Then”, “Ob-La-Di, Ob-La-Da” y “Get Back”, además de los emblemáticos “Let It Be” y “Hey Jude”, entre otros.