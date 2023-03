El reality de diseñadores tuvo la complicada misión de buscarle un look diferente a las integrantes de Son Tentación. La primera en aparecer en escena fue Mirella Paz, cuyo diseñador se inspiró en la cantante, Beyonce. De esta manera hizo un body de cuero inspirado en moda pop salsa. También desfilaron las otras integrantes:. Mariale Salazar, Briella Cirillo, Narda Pumarada y Maricarmen Muraras siendo esta última el traje ganador.

Son Tentación en Mande quien Mande | DIFUSIÓN

PAULA ARIAS HABLA SOBRE EDUARDO RABANAL

La cantante Paula Arias aseguró rompió su silencio en Mande Quien Mande y habló que su ex Eduardo Rabanal mintió al afirmar que su relación finalizó a inicios de este año como lo anunció el exfutbolista.

“No lo veía venir. Son momentos delicados. Yo estaba tranquila, trabajando y muy feliz. Estabamos compartiendo juntos. No fue honesto, porque habla de semanas separados y no es así”, dijo Paula

Sin embargo, la salsera se vio en aprietos cuando leyeron los comentarios del público quienes no dudaron en mandarle ‘su chiquita’: “¿Paula te arrepientes de haber estado con Eduardo Rabanal? ¿Si te llora volverías con él?”

“Yo la verdad prefiero evitar hablar de él (…) en estos momentos yo estoy dejando las cosas claras, si yo tengo que resolver algo, lo hago en privado, ya no pienso declarar ni dar detalles. Aparte yo soy cabeza de mi hogar (…) mis hijos me están viendo y no me gustaría dar detalles fuertes, delicados, eso lo puedo resolver yo en la intimidad (…) No deseo ni siquiera hablar de él”, comentó la líder de Son Tentación.

En todo momento, María Pía Copello intentó mantener los paños fríos y confirmar que si ella no se sentía cómoda respondiendo sobre lo que vivió con el futbolista, no estaba obligada a nada.