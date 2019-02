Paula Ávila presentó denuncia en comisaria de Asia tras haber sido drogada en una fiesta

Paula Ávila, modelo argentina conocida por su participación en 'realities' de la TV peruana, acudió el jueves a al comisaria del balneario de Asia para formalizar su denuncia tras asegurar haber sido drogada en una fiesta.

El martes, la joven denunció en un video publicado en su cuenta de Instagram que desconocidos la drogaron en una fiesta privada realizada en una casa de playa al sur de Lima la madrugada del sábado 26 de enero.

En cuatro clips cortos, la ex 'chica reality' afirma que su intención al hacer público su caso es dejarle en claro a las adolescentes del país (y a las mujeres en general) que deben estar siempre alertas ante cualquier situación de este tipo.

"El viernes 26 fui a una parrillada con amigos y en un momento me empecé a sentir muy mal. Me asusté. Me contacté con André (Castañeda) para que me vaya a buscar. Me hice un examen toxicológico que arrojó positivo en anfetaminas", inició.

Luego de esto, Paula Ávila --conocida en Instagram simplemente como Poly-- explicó que no hizo la denuncia pública de forma inmediata porque primero se puso en contacto con su abogado para tocar el tema.

"A veces uno no sabe qué es lo correcto y qué no. A veces uno no sabe si la van a juzgar o no, pero ya estoy con mi abogado viendo el tema legal. Nadie más que yo deseo saber quién hizo esto", añadió la modelo argentina.

La ex 'Chica reality' agradeció públicamente a su ex pareja André Castañeda por haberla ido a buscar en un momento tan complicado como el descrito.

"Este es un tema muy grave. Si en algo puede servir para que las chicas tengan más cuidado, aunque lamentablemente no tendríamos que ser nosotros las que deberíamos estar preocupadas al salir a una reunión o a una parrilla. Lamentablemente, hay gente que no piensa como uno y suceden estas cosas", prosiguió.