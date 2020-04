Riéndose de sí misma, así respondió Paulina Rubio a a las críticas que recibió en las últimas horas por una presentación bastante rara ofrecida en su cuenta de Instagram a favor de las víctimas del Coronavirus.

Sin decir una palabra y apoyándose en canciones suyas, la mexicana se "sorprendió a sí misma " del comportamiento ofrecido el ultimo sábado a través de un nuevo video en el que le canta a a su “otra yo” “Nada de esto fue un error”, “Yo no soy esa mujer” y “Hoy pagas por cada error”.

El último sábado, Paulina Rubio compartió en su cuenta de Instagram un video en el que intenta concientizar a su seguidores sobre la importancia de quedarse en casa para combatir la pandemia de coronavirus pero lo hizo a través de una serie de mensajes inconexos.

“Aquí estoy uniéndome al movimiento y tratando de ayudar a la OMS a obtener los fondos necesarios para combatir el coronavirus. Estoy feliz de conectarme con ustedes, hoy desde mi hogar practicando el distanciamiento físico”, inicia diciendo la cantante durante su participación en el One World: Together at Home, impulsado por Global Citizen.

“Me uno a esta causa. Yo me quedo en causa”, arrancó la grabación Rubio, confundiendo la palabra “casa” con “causa”. Tras un corte en el video, la cantante volvió a aparecer para decir:

“Help coronavirus... Muy contenta, emocionada... Todo esto es nuevo para todos nosotros”, y luego de bajar la cabeza y quedar fuera de cuadro.

En otro tramo de la grabación, y para sumar desconcierto a sus seguidores, Paulina saludó a Thalía , su rival artística de siempre. “La mando un beso a Thalía, mi compañera de toda la vida. Le mando un beso muy grande”, dijo la llamada ‘Chica dorada’.

Finalmente, la mexicana empezó a cantar, aunque con ayuda de la letra en mano, los temas “Tal vez, quizás” y “El último adiós” .

