"El valor de la verdad": esta es la pregunta 21 que no quiso responder Pedro Moral

Pedro Moral se retiró de "El valor de la verdad" sin haber respondido la última pregunta del cuestionario planteado por Beto Ortiz. Sin embargo, "Mujeres al mando", programa de Latina, reveló la mañana de este lunes la interrogante que quedó en el tintero.

Aunque el empresario dijo que deseaba hacer catarsis y hablar de todo lo ocurrido en su romance con Sheyla Rojas, el juego terminó en la pregunta 20, habiendo acumulado 25 mil soles de premio.

La pregunta 21 le habría permitido duplicar su ganancia, pero el empresario consideró que ya no era necesario continuar. "Te doy las gracias por darme la oportunidad de decir mi verdad. Siento que me liberé, que boté, que voy a poder seguir adelante como un nuevo Pedro", explicó Moral.

Pero, ¿cuál fue la pregunta que quedó fuera de "El valor de la verdad"? Según "Mujeres al mando" fue la siguiente: "¿Te dejó Sheyla Rojas porque tu papá te cerró el caño?

Este fue el cuestionario completo de Pedro Moral:

1. ¿Sheyla te dejó por que no eres millonario?

- Sí. (La respuesta es verdad)



2. ¿Quería Sheyla una boda de 170 mil dólares?

-Sí. (La respuesta es verdad)



3. ¿Cambió Sheyla cuando le dijiste que tenían que reajustar el dinero?

-Sí. (La respuesta es verdad)



4. ¿Gana Sheyla más dinero que tú?

-Sí. (La respuesta es verdad)



5. ¿Eres un mantenido?

-No. (La respuesta es verdad)



6. ¿Pagabas el departamento donde vivías con Sheyla?

-No. (La respuesta es verdad)



7. ¿Enviaste tú el comunicado dando fin de la relación?

-Sí. (La respuesta es verdad)

8. ¿Continúas pagando el auto de Sheyla Rojas?

-Sí. (La respuesta es verdad)



9. ¿Pagaste el chofer que Sheyla utilizaba?

-Sí. (La respuesta es verdad)



10. ¿Te cobró Sheyla 4 mil dólares por ser imagen de las fiestas que hacías?

-Sí. (La respuesta es verdad)



11. ¿Tienes los mismos gustos que Antonio Pavón?

- Sí. (La respuesta es verdad)



12. ¿Fuiste pareja de Vanessa Terkes?

- Sí. (La respuesta es verdad)



13. ¿Tuviste un affaire con Yamila Piñero?

- Sí. (La respuesta es verdad)



14. ¿Tuviste un affaire con Yamila Dahabreh?

- Sí. (La respuesta es verdad)



15. ¿Armaste el ampay con Domenica Delgdo?

- No. (La respuesta es verdad)

16. ¿Fuiste tú el mediador para que Pavón pueda verdad a su hijo?

- Sí. (La respuesta es verdad)



17. ¿Le guardas rencor a Sheyla?

- Sí. (La respuesta es verdad)



18. ¿Está tu familia decepcionada de Sheyla?

- Sí. (La respuesta es verdad)



19. ¿Consideras a Sheyla buena madre?

- Sí. (La respuesta es verdad)

20. ¿Amas a Sheyla Rojas?

- Sí. (La respuesta es verdad)