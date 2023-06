El actor chileno Pedro Pascal fue elegido como uno de los 35 “Grandes Inmigrantes del Año”, una lista del fondo educativo Carnegie Corporation que reconoce a ciudadanos naturalizados estadounidenses cuyos aportes y acciones han enriquecido la democracia del país.

La organización filantrópica también reconoce este 2023 a la editora en jefe de la revista Elle en EE.UU., la colombiana Nina García; la biofísica peruana María Freire, la activista guatemalteca Karen González, como también a la profesora Karen Lozano y el empresario Daniel Lubetzky, ambos mexicanos.

Dame Louise Richardson, presidente de Carnegie Corporation, explicó que la iniciativa es un tributo al legado de Andrew Carnegie, un inmigrante escocés que, al igual que los homenajeados, “tuvo éxito en Estados Unidos, contribuyó enormemente a su país de adopción e inspiró a otros a hacer lo mismo”.

La lista también incluye a los premios Nobel de Ciencias Económicas 2021, Guido Imbens, y de Química 1981, Roald Hoffmann.

La siete veces ganadora del premio Grammy Alanis Morissette y el ganador del Oscar Ke Huy Quan también se encuentran en la selección.

Pascal, de 48 años, se ha convertido en el actor del momento tras su aparición en el fenómeno “The Last of Us” y en la exitosa serie “The Mandalorian” (Disney+). El chileno llegará como uno de los grandes favoritos a los Emmy en esta temporada de premios televisivos.

Recientemente, Pascal también ha participado en el conocido programa “Saturday Night Live” de la cadena NBC; protagonizará junto a Ethan Hawke el cortometraje queer “Strange Way of Life”, dirigido por Pedro Almodóvar, y aparecerá en las películas “Drive Away Dolls” y “Freaky Tales”, de Ethan Coen y Anna Boden, respectivamente.

El fondo, basado en Nueva York, destaca en un comunicado que “las contribuciones de los inmigrantes hacen que nuestro país sea más vibrante y nuestra democracia más resistente”.

La lista es elaborada desde 2006 y ha reconocido a más de 700 personalidades.

Los seleccionados serán reconocidos con un anuncio de servicio público de página completa en el periódico New York Times el 4 de julio próximo, durante el festivo que celebra la Independencia estadounidense.