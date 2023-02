No cabe duda que la serie del momento es The Last of Us de HBO, reuniendo a millones de espectadores todas las semanas debido a lo apegada que está a la historia original de Naughty Dog. Es por ello que el programa de televisión de la NBC, Saturday Night Live, aprovechó la popularidad de la serie y logró convencer a su protagonista para realizar un graciosísimo sketch de cómo sería la adaptación de este clásico videojuego.

DIEZ AÑOS DESPUÉS DE LA DESTRUCCIÓN DEL REINO CHAMPIÑÓN

El cortometraje nos pone en un escenario ficticio de cómo se vería una serie de HBO basada en Mario Kart con Pedro Pascal como el icónico personaje de Nintendo. Sin embargo, la más notable diferencia es que en lugar de estar ambientado en los clásicos mundos y circuitos coloridos de la saga, nos muestran un Reino Champiñón postapocalíptico donde Mario y Peach deben luchar por su vida mientras enfrentan a los clásicos villanos como los Goombas y Bowser.

HBO's adapting another iconic game pic.twitter.com/YtsIswwSBb — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

Obviamente no se dejaron pasar las referencias a los juegos, ya que están presentes los caparazones rojos que son imposibles de esquivar, los honguitos que hacen crecer al jugador y cáscaras de plátano que hacer perder el control de los autos. Y lo mejor de todo…podemos escuchar a Pascal diciendo la icónica frase de Mario “Let’s go!”.

Super Mario Bros: La Película se estrenará el 7 de abril, trayendo de vuelta el clásico universo colorido del fontanero, esta cinta de animación será apta para todos los públicos.