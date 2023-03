Pedro Pascal es uno de los actores latinoamericanos que ha logrado mayor reconocimiento y se encuentra pasando por un excelente momento profesional, pues es el protagonista de la serie apocalíptica “The last of us”. Además de que ha formado parte de otras exitosas producciones como “The mandalorian” y “Game of thrones”.

A raíz de las exitosas series, sus seguidores han aumentado y le han declarado su amor, tanto así que han hecho que Brad Pitt pase a segundo plano.

El último domingo, en la alfombra champagne de la edición 95 de los Premios Oscar, el intérprete chileno se pronunció al respecto.

“¿En algún momento imaginaste que ibas a ser no solamente el héroe de los niños, sino también un objeto de deseo?”, preguntó el conductor de TNT. “La gente te escribe cosas raras en redes, te declaran su amor. ¿Qué hacemos con esto?”, agregó.

Ante esta consulta, Pedro Pascal, quien iba acompañado de su hermana Javiera Balmaceda, se mostró sorprendido y bromeó con la situación.

“Disfrutarlo (risas). Nunca me lo imaginé, era siempre mi fantasía, ser objeto de deseo, me miraba en el espejo haciendo poses a los 7 años, pero no aprendí nada”, sostuvo.

Presidente de Chile, Gabriel Boric, felicita a Pedro Pascal por su carrera

El presidente Gabriel Boric recordó su relación con el actor chileno Pedro Pascal mientras era entrevistado por el programa de Chile “Buenos días a todos” de TVN este 13 de marzo. “Le pegué un saludito”, dijo y contó que le escribió al artista antes de su presentación en los Oscar 2023.

“Él es un tremendo actor, pudimos hablar largo”, aseguró el mandatario al periodista Simón Oliveros, a quien recibió en La Moneda.

Además, agregó: “Quiere tanto a Chile, todo el mundo lo quiere mucho. Él partió haciendo teatro y lavando platos en Nueva York”.

Asimismo, el jefe del Estado de Chile, quien acaba de cumplir un año de mandato, también se refirió al exilio que tuvo que experimentar Pascal junto con su entorno más cercano.

“Eso también lo tiene muy presente, lo decía en una entrevista hace poquito, él hace lo que dicta su corazón (...) El costo de la dictadura para su familia fue muy grande”, manifestó.