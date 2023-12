El periodista Jaime Bayly recordó la vez en que su amigo, el fallecido cantante Pedro Suárez-Vértiz, le dedicó una canción por el complicado momento que atravesaba cuando se divorció de Sandra Masías, su primera esposa.

Suárez-Vértiz perdió la vida este jueves 28 de diciembre a sus cortos 54 años, por lo que amigos y familiares lo recordaron por sus acciones.

De ese modo, Bayly relató que PSV le compuso su canción “Fantasma a presión” debido a los complicados momentos que pasó durante su divorcio con Sandra Masías, madre de sus hijas mayores en 1997.

Jaime relató que el músico tenía bastante cariño por Sandra, por lo que su divorcio con Bayly lo afectó, y tras conocer el estado de ánimo del periodista, que extrañaba su vida familiar, le dedicó el tema.

“Extrañando muchísimo a mis hijas Camila y Paola, y por supuesto, extrañando la felicidad familiar que se había roto con Sandra, Pedrito escribió una canción. Me dijo: voy a escribir una canción inspirada en ti”, dijo en YouTube.

Al escuchar el tema musical, incluido en el tercer álbum de PSV llamado “Degeneración actual” y que tuvo 4:55 minutos de duración, Jaime quedó conmocionado.

“Recuerdo cuando me la mandó y la escuché solo, en mi casa, me hizo llorar y me hizo caer de rodillas al suelo”, dijo. “Sentí que Pedrito había visitado mi alma, había paseado por mi espíritu, había hecho un tour por las zonas más sombrías de mi existencia”, complementó.





Jaime Bayly llora por el fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz





Pedro Suárez-Vértiz falleció a los 54 años durante la mañana del jueves 28 de diciembre. Aún no se conocen las causas de muerte del artista.

Ante su deceso, Jaime Bayly mostró su tristeza por la muerte del cantante, a quien consideraba un hermano, por lo que no pudo contener sus lágrimas al recordarlo.

“Ya que recuerdo las entrevistas que me dio Pedrito, quiero recordar que en una ocasión...”, comentó llorando. “Perdonen que me emociono, pero es como si hubiera muerto un hermano para mí”, agregó.

“Lo digo y no lo puedo creer. Estoy triste, tristísimo, estoy devastado. [...] Ha partido el gran Pedrito con apenas 54 años. No lo puedo creer”, inició diciendo el escritor previamente.

Cabe precisar que, Bayly dijo en ediciones anteriores de su canal de YouTube, que Pedro Suárez-Vértiz era uno de los mejores artistas peruanos que logró entrevistar en sus más de 40 años de vida televisiva.

Escucha la canción “Fantasma a presión” que PSV dedicó a Jaime Bayly