El músico Pedro Suárez Vértiz volvió a utilizar sus redes sociales para mostrar su respaldo al futbolista Pedro Gallese, quien la noche del último miércoles le pidió perdón públicamente a su aún esposa tras haber sido captado saliendo de un hotel con otra mujer.

Tras lograr la clasificación a la final de la Liga 1 con Alianza Lima, Pedro Gallese utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle el triunfo a Claudia Díaz y sus hijos. Asimismo, aprovechó el espacio de una entrevista para disculparse por su “gran error” y pedirle una nueva oportunidad.

“Estoy feliz con el resultado de ahora. Dedicárselo a mi señora, que está pasando por momentos bastante difíciles por los errores que yo he tenido. No me justifico, pero lo único que quisiera es que me dé una oportunidad”, señaló el arquero.

Pedro Gallese dedica la semifinal a su a su esposa y pide una oportunidad

Ante estas declaraciones, Pedro Suárez Vértiz respaldó al futbolista, lo alentó a no rendirse y le aconsejó que no vea televisión ni lea publicaciones en redes sociales.

“Esto puede tomarte años Pedrito. Pero vale la pena el intento. No veas televisión ni leas redes. Sé que te sientes como un muerto en vida, pero recuerda que ella también. Endereza tu camino y no te rindas”, escribió el ex Arena Hash.

“Ningún ser inteligente va a criticarlos. Porque quien lo haga, estaría escupiendo al cielo. Nuestras oraciones con Uds. Comprensión lectora por favor”, añadió Pedro Suárez Vértiz.