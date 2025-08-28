La película peruana “Pucallpa la Europea”, ópera prima del cineasta Santi Zegarra, inaugurará la 22.° edición del Festival de Cine OutfestPerú el próximo lunes, 1 de septiembre.

El filme, una coproducción entre Perú y Francia, se adentra en temas como la diversidad sexual, la migración y la discriminación, a través de la historia de Elsa, una mujer transgénero deportada de Francia que regresa a Perú.

Una vez en su país, Elsa se ve envuelta en un triángulo amoroso con un ingeniero francés casado, Aymeric, y su esposa argentina, Yena.

La trama, que se desarrolla entre Lima y Pucallpa, integra elementos de realismo social y espiritualidad amazónica, incluyendo el ritual de la Ayahuasca.

Protagonizada por las actrices trans Melissa Campos, Javiera Arnillas y Etza Reátegui Wong, conocida como “La Uchulu”, quien debuta en la pantalla grande, la película también cuenta con la participación del actor canadiense-francés Maxime Saint-Jean y la actriz argentina Gabriela Pastor.

La producción, a cargo de Sunkku Producciones, ha sido reconocida con premios de desarrollo y producción del Ministerio de Cultura de Perú.

Posterior a su estreno en el festival, la película iniciará un recorrido por otros certámenes nacionales e internacionales antes de su llegada a las salas comerciales a inicios de 2026.

El evento inaugural contará con la presencia del director Santi Zegarra, Etza Reátegui Wong ‘La Uchulu’, así como otros miembros del equipo técnico y artístico.