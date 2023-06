El cómico Kille Gonzales, más conocido como “Pepino”, se pronunció luego de ser acusado por no cumplir con un show en Huánuco junto con sus colegas Danny Rosales, Jefri y Dayanita el pasado 23 de junio.

Pepino, durante una entrevista para un medio local, señaló que la razón de su ausencia fue que el productor solicitó que pagara su propio pasaje. “El productor (de JR Producciones) nunca habló conmigo. Querían que yo ponga mi pasaje para ir y no acepté”, dijo.

¿Qué dijo la productora sobre la ausencia de Pepino?

Ante el supuesto incumplimiento del contrato, JR Producciones, empresa que organizó el show de comedia, emitió un comunicado en donde anuncia que tomarán medidas legales contra el actor.

“[Pepino] quien no cumplió con el compromiso pactado de viajar a la ciudad de Huánuco y participar del citado evento; lo cual ha generado mucho malestar […] JR Producciones viene tomando medidas de carácter legal”, sostuvo la empresa.

¿Cuál era el itinerario de Pepino el día del show?

Por otro lado, el cómico indicó que dio aviso a sus colegas que no asistiría a la presentación y que sus horarios le impedirían viajar a Huánuco. Además que se mostró sorprendido por lo que dijeron durante el show acerca de él.

“Querían que vaya el jueves y yo termino de grabar en La Casa de la Comedia (programa cómico de internet) a las 12.00 p. m. Al día siguiente yo tenía clases. Yo estudio y eso es lo primero”, enfatizó el actor.

Pepino y sus polémicas

Como se recuerda, el cómico forma parte actualmente del elenco del programa JB en ATV del también cómico Jorge Benavides, en donde adquirió popularidad.

En las últimas semanas Pepino ha estado envuelto en varias polémicas en el ámbito artístico como sentimental, ante eso el actor indicó. “Yo estoy dictando en un colegio de primaria y mi prioridad no es el dinero. Yo no quiero correr. Yo tengo mis estudios y me voy a donde me llamen”.