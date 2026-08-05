Perez Hilton recibe atención médica tras intervención de autoridades en su vivienda de Miami. (Foto: EFE)
Perez Hilton recibe atención médica tras intervención de autoridades en su vivienda de Miami. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El bloguero estadounidense Perez Hilton fue trasladado a un hospital de Miami luego de que autoridades del condado de Miami-Dade recibieran reportes relacionados con una transmisión en vivo difundida a través de redes sociales que generó preocupación entre sus seguidores.

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