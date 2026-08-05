El bloguero estadounidense Perez Hilton fue trasladado a un hospital de Miami luego de que autoridades del condado de Miami-Dade recibieran reportes relacionados con una transmisión en vivo difundida a través de redes sociales que generó preocupación entre sus seguidores.

De acuerdo con Variety, agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade acudieron a la vivienda del comunicador tras recibir llamadas de personas que alertaron sobre el contenido de la transmisión. Al llegar al lugar, los efectivos conversaron con familiares de Hilton y confirmaron que se encontraba solo en el domicilio.

Posteriormente, la Oficina del Sheriff informó que el comunicador fue trasladado desde su vivienda hasta un hospital, donde recibió atención médica.

En un comunicado citado por Variety, la institución señaló que, en incidentes relacionados con personas que atraviesan una crisis de salud mental o presentan conductas de autolesión, los agentes priorizan estrategias de apaciguamiento e intervención en crisis para facilitar la comunicación y reducir riesgos.

La entidad agregó que, salvo que exista una amenaza inmediata para otras personas, estas medidas buscan disminuir la probabilidad de mayores daños tanto para la persona involucrada como para el personal de emergencia y el público.

Perez Hilton, cuyo nombre es Mario Armando Lavandeira Jr., inició su carrera a comienzos de la década del 2000 con un blog especializado en noticias y comentarios sobre celebridades de Hollywood. Nacido en Miami el 23 de marzo de 1978 e hijo de padres cubanos, alcanzó notoriedad por el alcance de su portal, aunque también recibió críticas por la publicación de contenidos relacionados con la vida privada de figuras del espectáculo.

En los últimos años, el comunicador consolidó su actividad en redes sociales y mantuvo un perfil como comentarista de entretenimiento. A inicios de este año, informó que fue tratado por una úlcera estomacal que derivó en una perforación gástrica y posteriormente en un cuadro de sepsis.