El pan con chicharrón ha sido coronado como el mejor desayuno del mundo, tras ganar una reñida final en el Mundial de los Desayunos organizado por el reconocido 'streamer’ español Ibai Llanos.

De ese modo, el plato peruano se impuso a la arepa venezolana con un total de 12.8 millones de votos , superando por un margen estrecho a su rival, que obtuvo 12.6 millones.

La victoria del desayuno peruano, que incluyó pan con chicharrón, tamales y café pasado, se cimentó en una campaña que atrajo un apoyo masivo de políticos, figuras del espectáculo, marcas, entidades y más.

El camino a la final fue desafiante, con Perú superando a países como México, Ecuador y Chile en rondas previas, a quienes superó contundentemente.

Puntaje del pan con chicharrón en el Mundial de los Desayunos | Foto: Instagram (Captura)

La competencia, que comenzó el 18 de agosto, reunió a 16 países con una rica oferta gastronómica, destacando varias potencias culinarias de América Latina y Europa.

La final demostró el gran interés del público, con una votación histórica y un apoyo transversal en redes sociales.

