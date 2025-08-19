Perú vs. México: pan con chicharrón y chilaquiles se enfrentan en el ‘Mundial de los desayunos’ de Ibai.

El streamer español Ibai Llanos sorprendió a sus seguidores con la organización de un peculiar torneo virtual llamado el ‘Mundial de los desayunos’, donde diferentes países compiten para definir cuál tiene la mejor gastronomía matutina. En la primera llave de octavos de final se enfrentan Perú y México.

El popular creador de contenido explicó en sus redes sociales que, por el lado peruano, el elegido fue el clásico pan con chicharrón acompañado de camote frito y salsa criolla. En tanto, la representación mexicana recayó en los tradicionales chilaquiles, elaborados con totopos bañados en salsa verde o roja, con queso y carne.

“Perú contra México. Octavos de final. Solo puede quedar uno”, señaló Ibai al anunciar el duelo gastronómico, y advirtió a sus seguidores sobre la potencia del plato peruano. El streamer, además, pidió a los usuarios no molestarse en caso de que haya descrito de forma inexacta los ingredientes.

En el caso de México, el español destacó el lugar que ocupan los chilaquiles como parte esencial de su cultura culinaria y los presentó como un desayuno emblemático.

La votación se realiza a través de la cuenta de Instagram de Ibai Llanos. Para participar, los usuarios deben darle “me gusta” a la bandera del país de su preferencia. El que obtenga más interacciones avanzará a los cuartos de final del singular certamen.

“Quien tenga más votos, avanzará a los cuartos de final. Suerte”, finalizó.