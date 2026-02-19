Peter Greene falleció: ¿De qué murió el recordado actor de “Pulp Fiction” y “La máscara”?

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Peter Greene, recordado actor de “Pulp Fiction” y “La máscara”, falleció a los 60 años. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

Peter Greene, actor recordado por encarnar al atente de policía Zed en “Pulp Fiction” y al antagonista Dorian Tyrell en “La máscara”, falleció a los 60 años el 12 de diciembre de 2025 en su apartamento de Manhattan. La Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York ha determinado ahora que la causa del fallecimiento fue que el intérprete se disparó accidentalmente en la axila izquierda.

Famosos

