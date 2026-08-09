Phil Collins confesó que atravesó un momento complicado en su salud durante una crisis que lo llevó a ser hospitalizado en 2024. (Foto: AFP)
Phil Collins confesó que atravesó un momento complicado en su salud durante una crisis que lo llevó a ser hospitalizado en 2024. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Phil Collins reveló que estuvo cerca de morir durante una grave crisis de salud que atravesó en 2024, evento vinculado a sus años de excesivo consumo de alcohol. El músico británico contó que su estado se deterioró al punto de que sus órganos comenzaron a fallar y sus familiares llegaron al hospital temiendo lo peor.

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