Phil Collins reveló que estuvo cerca de morir durante una grave crisis de salud que atravesó en 2024, evento vinculado a sus años de excesivo consumo de alcohol. El músico británico contó que su estado se deterioró al punto de que sus órganos comenzaron a fallar y sus familiares llegaron al hospital temiendo lo peor.

En una reciente entrevista con The Sunday Times, el exintegrante de Genesis recordó los difíciles momentos que vivió durante su hospitalización en Suiza. Según explicó, sus problemas de salud se agravaron después de recaer en el consumo de alcohol, una situación que terminó provocando consecuencias en su cuerpo.

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“Porque había que tomar algunas decisiones sobre si debíamos mantener a Phil con vida mediante soporte vital… Mis riñones estaban dejando de funcionar y mis órganos simplemente estaban colapsando… Todos estaban preocupados de que no volvieran a verme. Todo podría haber salido terriblemente mal”, confesó.

Phil Collins confesó que atravesó un momento complicado en su salud durante una crisis que lo llevó a ser hospitalizado en 2024. ( Foto: GEC Archivo Histórico)

El cantante y baterista explicó que permaneció internado durante varios meses y que, durante una parte de ese periodo, estuvo prácticamente inconsciente, por lo que no fue plenamente consciente de la gravedad de su situación.

La situación llegó a tal extremo que sus cinco hijos acudieron al hospital ante el temor de que no sobreviviera. “La gente venía a despedirse. Pero no recuerdo que vinieran”, contó el artista.

Collins reconoció que su relación con el alcohol se había vuelto problemática. En ese periodo, aseguró que llegó a beber vino desde el inicio del día sin dimensionar la gravedad de su adicción. El músico también ha hablado anteriormente de sus dificultades con el alcohol y de cómo estas afectaron diferentes aspectos de su vida.

Es importante mencionar que Phil Collins ha estado presentando problemas de salud desde el año 2007, cuando sufrió una seria lesión en la columna que ocasionó el daño de las vértebras de la parte superior del cuello y le provocó daños en los nervios. Foto: GEC Archivo Histórico

Tras superar aquella crisis, el intérprete de “In the Air Tonight” aseguró que no ha vuelto a consumir alcohol. Sin embargo, las consecuencias físicas permanecen: de acuerdo con sus declaraciones, su páncreas quedó permanentemente afectado y sus riñones presentan un funcionamiento reducido. “Tuve mucha suerte de salir de eso. Desde entonces no he tomado”, afirmó.