Pierangeli Dodero, conductora de “Pierangeli en casa” y “Niños Extraordinarios”, compartió fotografías de su avanzado embarazo a través de su cuenta de Instagram.

“Este bebe es bendecido y nunca tuve antojos ni malestar. El tiempo que me mantuve en silencio (por el embarazo), yo seguí conduciendo eventos, entre otras actividades. Ha sido maravilloso y es algo de lo que creo que cada una tiene su propia experiencia en la maternidad. Los cuerpos son distintos y la verdad que yo estoy feliz con el proceso”, manifestó la presentadora de TV.

En una de las fotografías Dodero aparece junto a su esposo, el empresario Camilo Vera, con quien espera su primer hijo tras cuatro años de feliz matrimonio.

“Siempre me he centrado en mis proyectos personales y en los programas que tengo en Willax Televisión. Cuando le di la noticia a mi familia, mi mamá casi se desmaya porque coincidió con el día de mi cumpleaños. Los tiempos de Dios son perfectos. No es una frase ni un cliché, sino que Dios decide cuándo es el momento. Es una linda etapa que comparto con muchas mamás primerizas quienes me están empezando a seguir y veo que tienen los mismos miedos. ¿Seré una buena mamá? ¿Qué está pasando con el bebe? Hay tantas cosas que se hablan respecto al embarazo y creo que en algún momento me gustaría cuando regrese a la televisión centrarme un poquito en lo que soy: mamá”, sostuvo.

En su cuenta de Instagram confirmó el nombre de su bebé. “A poco de conocer a nuestro bebe Luca Piero. Celebramos un lindo momento familiar lleno de amor, risas y mucha emoción”, escribió Pierangeli.