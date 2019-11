Shakira contó esta semana que vivió una crisis con su pareja, el futbolista Gerard Piqué, a consecuencia de una lesión en las cuerdas vocales que la obligó a cancelar su gira mundial en 2017. Sin embargo, la cantante colombiana resaltó que fue la actitud de su pareja durante su recuperación la que hizo posible que volviera a cantar.

“Gerard me ha visto tantas veces salir llorando porque pensaba que no podría volver a mi carrera… Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal ahí y ponte a trabajar”, contó Shakira.

Ahora fue el turno del zaguero del FC Barcelona, quien contó a “El País Semanal” que la intérprete de ‘Me enamoré’ lo ha inspirado en el mundo de los negocios en los que se encuentra involucrado y que enfrenta su mayor desafío con la transformación de la Copa Davis, empresa que lleva a cabo con la firma Kosmos Global Holding.

De acuerdo con Gerard Piqué, Shakira es una las personas que más le empujan a probar suerte en los negocios: “Cuando me debía decidir a luchar por la organización de la Davis me dijo: ‘Si lo ves, a por ello”. La empresa de Piqué ha revolucionado el centenario torneo tenis y el nuevo formato se estrenará en Madrid el próximo 18 de noviembre. Shakira cantará en la clausura del evento deportivo.

El futbolista no escatima en elogios a su actual pareja destacando cómo se lanzó hacia la conquista de sus sueños desde adolescente.

“Con 13 años empezó, salió de Barranquilla y se centró en su sueño. Ahora hay muchos artistas latinos de gran nivel, pero Shakira abrió una brecha. Ha sido muy rompedora. Salir de Colombia y triunfar en Estados Unidos representa mucho”, afirmó el también defensa de la Selección Española sobre su compañera de hace casi una década y con quien tiene dos hijos.

Shakira y Piqué se conocieron durante las grabaciones del video de la canción ‘Waka Waka’, que interpretó la compositora para el mundial de Sudáfrica 2010, del que hizo parte el jugador español. Aunque mantuvieron su relación en privado durante casi un año, el romance era un secreto a voces en Barcelona, ciudad a la que se mudó la colombiana. La pareja tiene dos hijos, Milán de 6 años y Sasha de 4.