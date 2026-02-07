Pocoyó se vuelve tendencia por baile viral previo al espectáculo Bad Bunny en el Super Bowl

El personaje infantil Pocoyó capturó la atención redes sociales tras publicar un video donde se suma a la expectativa por el medio tiempo del Super Bowl, que este año será encabezado por el puertorriqueño Bad Bunny.

Así, el clip, difundido en las redes sociales del personaje, muestra a la figura animada realizando una coreografía con estética urbana al ritmo de “Muevelou”, tema popularizado por el exponente del regional mexicano Natanael Cano.

CONOCE MÁS: Bad Bunny encabeza listas de música en China con tema en español

El video ha superado rápidamente los 200 000 “likes” en Instagram, generando un puente entre el entretenimiento infantil y la cultura pop global.

La participación de Bad Bunny marca un precedente histórico, al ser el primer artista de habla principalmente española en liderar en solitario el espectáculo de medio tiempo.

Bad Bunny culmina su residencia en Puerto Rico instando a combatir el odio con amor

Por su parte, los usuarios en redes sociales han recibido con humor y nostalgia la participación del personaje animado.

“Pocoyó siempre está en los mejores eventos”, comentaba un usuario en la publicación oficial, mientras que otros resaltaban el ingenio detrás del montaje que une el reguetón de Bad Bunny con los corridos tumbados.

El Super Bowl LX, que enfrentará a los Seattle Seahawks y los New England Patriots, se realizará este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.