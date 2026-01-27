Ministerio de Cultura denunció agravios contra Pol Deportes en programa de ‘streaming’

Este martes, el Ministerio de Cultura el Perú ha condenado los ataques racistas contra el influencer peruano Cliver Huamán, conocido en redes sociales como Pol Deportes, por parte del ‘streamer’ Diego André Rodríguez o Zodeka.

“Condenamos de manera firme y categórica cualquier frase, acto o manifestación que atente contra la dignidad de las personas por razón de su origen, etnia o nacionalidad, y reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos", escribieron.

De ese modo, tras las declaraciones de Zodeka, donde se refiere respectivamente al narrador deportivo, la entidad decidió poner en aviso a “la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos los presuntos actos de discriminación racial, a fin de que se inicien las investigaciones preliminares correspondientes”.

El incidente ocurrió durante una transmisión en vivo del canal digital Zodeka. En dicho espacio, Rodríguez cuestionó la relevancia del menor, quien ha ganado notoriedad viral por su talento en la narración deportiva, utilizando términos peyorativos.

A pesar de las críticas, el streamer no ha emitido disculpas públicas. Por el contrario, optó por desactivar los comentarios en sus redes sociales y publicó un mensaje irónico en sus historias de Instagram diciendo: “Te invito a nuestra primera funa… ¡No faltes!”.

Periodista adolescente transmite la final de La Libertadores desde un cerro. (Pol Deportes)

La respuesta de Pol Deportes

Por su parte, Pol Deportes también se dirigió a sus seguidores en redes sociales, indicando que “le dirá no al racismo”. "Desde el deporte, desde la cultura y desde cada espacio que ocupamos, el respeto debe ser la regla", escribió.

Finalmente, el Ministerio exhortó a la ciudadanía y creadores de contenido “ejercer un uso responsable del lenguaje y las plataformas”, evitando promover la discriminación.