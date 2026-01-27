Escuchar
(2 min)
En tanto, el joven 'influencer' se pronunció en sus redes sociales tras el apoyo del Ministerio de Cultura | Foto: Instagram / Composición EC

En tanto, el joven 'influencer' se pronunció en sus redes sociales tras el apoyo del Ministerio de Cultura | Foto: Instagram / Composición EC

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En tanto, el joven 'influencer' se pronunció en sus redes sociales tras el apoyo del Ministerio de Cultura | Foto: Instagram / Composición EC
En tanto, el joven 'influencer' se pronunció en sus redes sociales tras el apoyo del Ministerio de Cultura | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

Este martes, el Ministerio de Cultura el Perú ha condenado los ataques racistas contra el influencer peruano Cliver Huamán, conocido en redes sociales como Pol Deportes, por parte del ‘streamer’ Diego André Rodríguez o Zodeka.

TE PUEDE INTERESAR

Ministerio de Cultura denunció agravios contra Pol Deportes en programa de ‘streaming’
Famosos

Ministerio de Cultura denunció agravios contra Pol Deportes en programa de ‘streaming’

Teatro Marsano respalda a Sergio Galliani y niega maltratos contra Sonia Oquendo
Famosos

Teatro Marsano respalda a Sergio Galliani y niega maltratos contra Sonia Oquendo

Mariel Ocampo regresa a la televisión como antagonista en “Valentina Valiente”
Televisión

Mariel Ocampo regresa a la televisión como antagonista en “Valentina Valiente”

“Aprendí a decir no, a depurar lo que desgasta”: Franco Cabrera muestra su lado más vulnerable, cómo se preparó para “Yo soy”, “Al ángulo” y más
Televisión

“Aprendí a decir no, a depurar lo que desgasta”: Franco Cabrera muestra su lado más vulnerable, cómo se preparó para “Yo soy”, “Al ángulo” y más