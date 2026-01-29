Pol Deportes se pronuncia a favor de Santi Lesmes tras críticas: “Es una buena persona”

Cliver Humán, conocido como Pol Deportes, rompió el silencio para respaldar públicamente a Santi Lesmes, conductor de televisión con quien mantiene un estrecho vínculo profesional y personal.

A través de sus plataformas digitales, el comentarista enfrentó la reciente controversia generada por el ‘influencer’ Carlos Orozco, quien cuestionó la transparencia de Lesmes al manejar la carrera del adolescente.

Y es que, durante su podcast, Orozco acusó a Lesmes de generar falsas expectativas en Huamán, específicamente respecto a un encuentro con Lionel Messi, comparando incluso al español con el rapero P. Diddy.

En tanto, Pol utilizó sus redes sociales para indicar que “no van a faltar malas personas”, agregando que “Dios me puso a una buena persona que me está ayudando, que ya tenemos un equipo ahora”.

Para luego finalizar: “Tenemos un camarógrafo, una de marketing y todo eso. Pero nosotros muy felices”.

En otro sentido, Cliver enfatizó que la intervención de Lesmes ha sido fundamental para su crecimiento, pues actualmente cuenta con un equipo de trabajo estructurado y un contrato con +QTV, el canal de streaming de María Pía Copello.

El respaldo no fue solo profesional, sino también afectivo, pues el joven comentarista reveló que su círculo íntimo considera a Lesmes como parte de su entorno cercano, llamándolo como si fuera un tío.

“Mis padres también están agradecidos con el tío Santi por el apoyo”, subrayó, desestimando las críticas que sugerían una dinámica de manipulación hacia él y su hermano Kenny.

Periodista adolescente transmite la final de La Libertadores desde un cerro. (Pol Deportes)

La respuesta de Santi Lesmes

Por su parte, Santi Lesmes respondió a los cuestionamientos de Carlos Orozco durante la emisión en vivo de su programa ‘Arriba mi gente’, mostrando su indignación por las comparaciones.

“Yo no soy dueño de Pol ni de Kenny y si mañana ellos dicen que se quieren regresar será culpa vuestra, de los que están hablando porquerías”, expresó Lesmes, quien además dejó entrever la posibilidad de tomar acciones legales contra Orozco.