Streamer pide disculpas públicas tras comentario racista contra Pol Deportes

El streamer Diego André Rodríguez reapareció públicamente para ofrecer disculpas tras la polémica generada por un comentario racista y clasista contra el joven narrador deportivo Pol Deportes, cuyo nombre real es Cliver Huamán. El pronunciamiento se dio luego de varios días de silencio y tras la fuerte indignación que provocó en redes sociales un clip viral difundido principalmente en la plataforma X (antes Twitter).

En un comunicado publicado en sus redes, Rodríguez asumió la responsabilidad total de sus declaraciones, realizadas durante una transmisión en vivo del canal Zodeka, donde minimizó el éxito del adolescente de 15 años utilizando un término con clara carga peyorativa relacionado con su origen. “Quiero expresar mis más sinceras disculpas por las declaraciones vertidas recientemente en una transmisión en vivo. Asumo la responsabilidad total de mis palabras, sin justificaciones”, señaló.

El streamer precisó que el problema no fue el uso de un término geográfico, sino el tono y el contexto empleados. “ Mi comentario al cuestionar el éxito de un joven de 15 años nació de la soberbia , ignorando el enorme esfuerzo que Cliver, a su corta edad, viene realizando para salir adelante”, reconoció. Asimismo, destacó el talento y la constancia del adolescente, y aseguró que revisará sus actitudes como comunicador.

“Cliver ha demostrado un talento y un empeño que me corresponde reconocer y respetar. Mis respetos para Pol Deportes por su esfuerzo y resiliencia. Lamento profundamente el momento incómodo para él y su familia ”, añadió Rodríguez en su mensaje público.

La disculpa pública, difundida días después, ha generado opiniones divididas: mientras algunos valoran que haya asumido responsabilidad, otros consideran que el gesto llegó tarde y solo tras una fuerte presión social.

