Escuchar
(2 min)
Diego André Rodríguez se disculpa tras polémico comentario contra Pol Deportes. (Foto: Composición)

Diego André Rodríguez se disculpa tras polémico comentario contra Pol Deportes. (Foto: Composición)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Diego André Rodríguez se disculpa tras polémico comentario contra Pol Deportes. (Foto: Composición)
Diego André Rodríguez se disculpa tras polémico comentario contra Pol Deportes. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

El streamer Diego André Rodríguez reapareció públicamente para ofrecer disculpas tras la polémica generada por un comentario racista y clasista contra el joven narrador deportivo Pol Deportes, cuyo nombre real es Cliver Huamán. El pronunciamiento se dio luego de varios días de silencio y tras la fuerte indignación que provocó en redes sociales un clip viral difundido principalmente en la plataforma X (antes Twitter).

“Durante mucho tiempo traté de acercarme a él”: Henry Spencer cuenta cómo se reconcilió con Carlos Alcántara y cómo mantiene vigencia
Teatro

“Durante mucho tiempo traté de acercarme a él”: Henry Spencer cuenta cómo se reconcilió con Carlos Alcántara y cómo mantiene vigencia

Streamer pide disculpas públicas tras comentario racista contra Pol Deportes
Famosos

Streamer pide disculpas públicas tras comentario racista contra Pol Deportes

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”
Historias

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”

Gabriel Meneses denuncia traición de persona cercana tras filtración de video junto a Sirena Ortiz
Famosos

Gabriel Meneses denuncia traición de persona cercana tras filtración de video junto a Sirena Ortiz